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名人獻聲說書給你聽　新北閱讀節「線上演講廳」5月開張

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▲ 名人獻聲說書給你聽 新北閱讀節「線上演講廳」5月開張。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 名人獻聲說書給你聽，新北閱讀節「線上演講廳」5月開張。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

知名作家謝哲青、節目主持人吳鳳、王牌育兒醫師黃瑽寧、新北市長侯友宜等名人說繪本給你聽！於23日起跑的新北閱讀節，5月份名人「線上演講廳」開張，特別邀請到名人與作家為大家線上「說書」，帶大家透過有聲閱讀吸收一本書的精華，同時鼓勵親子利用防疫期間在家共讀。

新北市立圖書館表示，因為疫情影響，以往最受大小朋友朋友喜愛的「說故事時間」與實體講座均暫時取消，圖書館因此特別在新北閱讀節推出「線上演講廳」，邀請包括知名作家謝哲青、節目主持人吳鳳、王牌育兒醫師黃瑽寧、新北市長侯友宜以及新北市各局處首長等名人「獻聲」，將好書精華說給你聽，供讀者隨時瀏覽，陪伴大家待在家閱讀。

新北閱讀節「線上演講廳」針對不同讀者的閱讀需求，推出「數位新北講堂」、「故事聯合國－名人說故事」、「故事聯合國－多元文化故事」、以及「故事聯合國－BABY閱讀Ready Go！」等主題系列，「數位新北講堂」邀請到包括親子×婚姻專家吳娟瑜、工人作家林立青、「天橋上的魔術師」知名漫畫家阮光民、以及擔任法國安古蘭臺灣館策展人多年，辦理超過百場漫畫展的黃健和與大家線上聊書，疫期展書讀。

因應即將到來的畢業季，為了讓即將邁入職場的新鮮人有良好的準備，還有一系列產業應用、職涯分析、面試技巧等學習課程，讓大家不出門便可以聽到各領域專家達人的精采分享。

近期因為防疫，宅在家是最好的親子共讀時光，「故事聯合國」特別將面對面的說故事形式搬上網路，透過市長、新北市局處首長、作家、醫生、新住民金鐘故事媽媽等名人於線上為大家說故事，鼓勵爸媽可和孩子來段溫馨的親子共讀時光，增進親子感情，也可以培養孩子的閱讀習慣。

新北閱讀節「線上演講廳」開張！至5月底共有超過30場的講座、故事，將陪大家度過宅在家的閱讀時光。相關活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

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