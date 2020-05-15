▲ 新北宗教團體匯聚大愛精神，捐贈「防疫基金」逾3000萬元。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

關心新冠肺炎疫情對新北市的影響，新北市各宗教團體匯聚大愛，捐贈市府防疫基金累計逾3000萬元，並捐贈救護車、N95口罩等防疫物資，充實市府防疫能量，14日侯友宜特別頒發感謝狀致意，並表示市府將善用防疫資源，落實各項防疫工作。

侯友宜表示，防疫只有過而無不及，感謝各宗教團體在疫情嚴峻時刻鼎力相助，同時積極配合市府政策，全面防疫，累計捐助現金3048萬5千元及復康巴士3輛、9人座巴士1輛、高頂救護車1輛、全身式防護衣8000件、N95口罩1萬個、酒精、口罩等物資，善款除購買防疫物資，並提供急難慰助，守護市民健康。

民政局長柯慶忠表示，繼上波板橋慈惠宮、板橋接雲寺、埔墘福德宮等宮廟聯合捐款，板橋港尾福德宮、江子翠潮和宮、財團法人新北市拱北殿等22間宮廟亦持續透過「愛心大平台」捐贈防疫基金及物資，充實市府防疫能力，特別頒發感謝牌，表達謝忱。

其中，板橋慈惠宮捐助1000萬元、接雲寺600萬元、深丘福德宮200萬元及復康巴士1輛、新北市佛教會121萬5千元；另承天禪寺、埔墘福德宮、港尾福德宮各捐助100萬元，江子翠潮和宮80萬元、後埔福德宮60萬元，板橋北極壇、慈后宮、鎮發宮、南山福德宮、新北市義天宮、新莊地藏庵及大香山慈音巖各捐助50萬元等。

此外，三重同仁宮捐9人座巴士1輛、三重安北宮捐高頂救護車1輛、汐止拱北殿及三重玄明壇各捐復康巴士1輛，齊心為防疫盡一份心力。

板橋慈惠宮常務監委賴春曄表示，慈惠宮平日參拜信徒眾多，為防止疫情擴散及維護信眾健康，實施單一出入口管制。板橋媽護佑眾生，來自十方的善款運用在防疫上，期疫情盡快散去。

板橋接雲寺主委江清秀指出，觀音菩薩濟世眾生，除持續受理急難救助及捐助防疫基金，同時停辦佛誕及供齋活動，避免人潮群聚，另捐贈素食便當予第一線防疫人員，與政府一齊對抗疫情。

埔墘福德宮主委廖榮清及深丘福德宮主委黃水盛也表示，弘揚土地公、婆護國佑民的精神，捐助防疫基金以因應抗疫需求，一起守護市民的健康。

民政局表示，新北市宗教團體除了捐贈防疫基金及物資，也力挺市府防疫政策，暫緩或停辦大型宗教活動，如板橋慈惠宮、新北市義天宮及新莊慈祐宮取消媽祖聖誕遶境；板橋接雲寺及新北市佛教會取消浴佛節活動；淡水清水巖及新莊地藏庵取消日巡暗訪；板橋北極壇及真武廟取消玄天上帝遶境活動等，同時並加強宣導信眾戴口罩、手部及環境消毒清潔、量額溫等防疫措施，保障信眾與市民安全。

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