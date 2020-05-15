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移工撞傷老婦竟「心生惡魔」　殘忍把被害人丟下橋！目擊運將吶喊：不要啊

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▲瑞芳肇逃車禍，婦人跌落橋旁邊坡。（圖／記者郭世賢翻攝／下同）

▲ 越南籍阮姓移工騎機車撞倒老婦，為免去民、刑責任，竟起殺念，不但沒有救人，還把老婦丟到橋下逃離現場。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳工業區越南籍阮姓移工，2019年12月騎機車撞倒老婦，為免去民、刑責任，竟起殺念，不但沒有救人，還把老婦丟到橋下，逃離現場。幸好目擊公車司機報案，雖阻止不及但老婦命大滾落邊坡，幸運獲救撿回一命，基隆地方法院審理後，阮男依殺人未遂重判8年徒刑。

阮男2019年12月某日夜間，騎機車至四腳亭楓林橋附近，撞到一名79歲老婦，老婦當場昏倒，阮男擔心民事及刑事責任追究，竟起殺人之犯意並滅去犯罪跡證，趁老婦暈倒無辨識能力，乃將仰躺在地面老婦抱起後，將雙手抬高而跨越一旁的橋梁護欄，準備將她丟下楓林橋。

此時，基隆市公共汽車管理處四腳亭分站公車一名司機，剛好開車經過，見狀下車帶著手電筒，奔跑到在相距10公尺左右距離，對阮男大喊「不要」、「千萬不可」，希望阻止憾事，但阮男仍鬆手向前，老婦乃掉落楓林橋下。

判決書指出，阮男將老婦丟下楓林橋後，趕忙急推機車跑步離去，司機為救老婦，緊急跑上公車分站找同事協助，並通知新北市瑞芳警分局、消防人員救助，老婦幸好命大，被邊坡大樹卡住，經警消人員使用吊車救起，送醫救回一命，但婦人右腳粉碎性骨折及全身擦挫傷。而司機通知同事奔回現場時，阮男已發動機車，往四腳亭方向飛奔回公司宿舍。司機眼見追趕不及，於是記下車號報警處理。

阮男到案後矢口否認，辯稱因他扶起老婦是準備到附近攔車，以便送醫救治；但因無法揹起被害人，才扶被害人至橋邊，想讓被害人坐在護欄上或靠著護欄而站立，他才能蹲下而揹起被害人；不料，被害人身體一軟，才會不慎自己掉落橋下，否認有殺人滅口的犯意。

法官不採信阮男說法，法官指阮男根本是趁老婦昏迷而殺人滅口，死無對證，並意圖湮滅犯罪的一連串行為。法官為此還在判決書寫上佛經，地藏十輪經（第三卷）云：「若犯重罪，應重治罰；若犯中罪，應中治罰；若犯輕罪，應輕治罰；令其慚愧，懺悔所犯。」其此之謂也，乃依殺人未遂重判8年。

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