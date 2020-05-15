　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國台辦加碼「對台11條」　陸委會：拉攏台商拚經濟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正5月14日主持召開例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對新冠肺炎疫情衝擊，在520蔡英文總統就職典禮前，國台辦一口氣推出11條新措施，幫助台商復工復產，宣示意味濃厚。對此，我陸委會晚間透過聲明呼籲，中國大陸應確實了解並解決台商的實際問題，具體落實權益保障，「而非口惠而實不至的政治統戰宣傳，或藉機拉攏台商協助其經濟發展。」

陸委會強調，中國大陸對於台資企業提出的11條措施，多為原則方向性內容，政府相關單位嚴肅看待，呼籲中國大陸應確實瞭解並解決台商因疫情所面臨的實際問題，具體落實對台商復工復產、投資及權益保障。

▲▼5月15日助力台企「11條」暨台商參與新基建政策說明會在北京舉辦。（圖／取自中國台灣網）

▲5月15日助力台企「11條」暨台商參與新基建政策說明會在北京舉辦。（圖／取自中國台灣網）

對於台商因疫情在大陸經營面臨問題的相關情形，陸委會表示，政府相關單位已持續瞭解及協助，目前因應疫情產生全球及兩岸產業及經濟情勢變化，多數台商已加速多元布局、分散風險，政府將持續提供臺商回台投資優惠、資金匯回，全球佈局資訊及協處等作為。

據了解，大陸國務院台辦、發改委等10個單位，於15日下午發布《關於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知》共11條，並在北京舉辦「助力台企『11條』暨台商參與新基建政策說明會」，由國台辦主任劉結一、各機關代表向北京、上海、廣州等9個城市的數百名台商，以視訊方式進行說明。

綜觀11條內容，包括持續幫扶台資企業復工復產、統籌協調推進重大台資項目、積極支持台資企業增資擴產、促進台資企業參與新型和傳統基礎設施建設、支持台資企業穩外貿、有效引導台資企業拓展內銷市場、全面落實稅費減免政策、強化金融支持台資企業疫情防控和復工復產、充分保障台資項目合理用地需求、有力支持台資中小企業發展、主動做好台資企業服務工作等。

其中，新基礎建設涵蓋5G、人工智慧、物聯網和智慧城市等領域，是大陸下一波國家重大戰略投資的主要方向，另穩外貿拓內銷中的跨境電商、緊抓互聯網+機遇等，均為大陸在疫情後，重點推進的產業轉型方向，另在支持台商增資擴產方面，更以暫緩交稅等手段，鞏固台商留在大陸，持續擴大投資。

《通知》稱，此舉是為進一步落細落實，過往發布的促進兩岸經濟文化交流合作的的「31條措施」和「26條措施」。

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林毅夫：陸有能力使下半年GDP增速達15％　完成「全面建成小康社會」目標

女學生崩潰跳樓亡！揭「傳媒第一名校」黑暗內幕...上課竟播「下體彈鋼琴」

前海協會長陳德銘：台商要理性認識當前中美貿易摩擦

手遊「王者榮耀」限未成年每天最多玩1.5小時　課金每月最高1600元！

養在籠子裡的兔子半夜消失　飼主驚呆「變成一條大蛇！？」

香港升學考題「日本侵華是否利大於弊」掀風暴！《新華社》回應了...

隔離日記／14天出關「再7天檢疫！」　接送員PRO級穿著...台幹驚「輸了！」

陸日增8確診「6境外輸入」　2例本土均與舒蘭疫情有關

翻到男友曖昧簡訊！她暴怒40F扔菜刀...下秒砸中「加長版路虎」55萬飛了

18歲正妹拒包養！霸道總裁喊「1月50萬」...她秒吐「2字」

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

林毅夫：陸有能力使下半年GDP增速達15％　完成「全面建成小康社會」目標

女學生崩潰跳樓亡！揭「傳媒第一名校」黑暗內幕...上課竟播「下體彈鋼琴」

前海協會長陳德銘：台商要理性認識當前中美貿易摩擦

手遊「王者榮耀」限未成年每天最多玩1.5小時　課金每月最高1600元！

養在籠子裡的兔子半夜消失　飼主驚呆「變成一條大蛇！？」

香港升學考題「日本侵華是否利大於弊」掀風暴！《新華社》回應了...

隔離日記／14天出關「再7天檢疫！」　接送員PRO級穿著...台幹驚「輸了！」

陸日增8確診「6境外輸入」　2例本土均與舒蘭疫情有關

翻到男友曖昧簡訊！她暴怒40F扔菜刀...下秒砸中「加長版路虎」55萬飛了

18歲正妹拒包養！霸道總裁喊「1月50萬」...她秒吐「2字」

中職／富邦悍將主場戰樂天桃猿　16日因雨延賽

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

中職／蔣智賢左膝腫脹下二軍　于森旭上一軍

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

最愛打理居家場景的電影人　導演Nancy Meyers分享自家理想廚房

英一對男女在公墓上演「活春宮」　議員痛批：令人作嘔的生物

三花貓超強臂力「水平抓衣櫃」　5秒後掉出「深黑巧克力豆」

國民女友墾丁辣一波「美胸挖空」　竟衰遭「生物襲擊」癢一週！

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

《夫婦的世界》貴婦提小CK包款　與金喜愛九萬塊爆款包相似度爆表

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

大陸承認銷毀新冠病原體：為了確保安全

霸道總裁喊價包養　正妹噴2字…點頭答應了

人妻戀上「閨蜜的炮友」　忘情激戰被偷拍

偷拍吃魚喝茶！地獄開門3次軟了

籠裡兔子半夜消失　飼主驚呆：變成大蛇！？

29歲女走路突肚子痛！蹲下「雙腿間滑出胎兒」嚇歪

25歲暴食女「整個身軀都是胃」　醫生摸肚傻內臟都不見！

霸道總裁喊「1月50萬」包養..正妹秒回2字

「台胞受無端刁難」！劉結一：正義必勝邪惡

美斷華為晶片供應　中國反擊：將調查蘋果

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

翻男友手機她怒扔菜刀！砸中加長路虎

中國衛生官員：1/19才確定新冠肺炎人傳人

更多熱門

相關新聞

川普嗆切斷美中關係！《環時》回應

川普嗆切斷美中關係！《環時》回應

美國總統川普14日放狠話，威脅要和中國全面切斷關係，這樣可以讓美國省下5000億美元。對此，大陸官媒《環球時報》今（15）日發社論指出，時間會教育美國這種違背21世紀基本邏輯的事情，畢竟保持交往不是美方對中國的施捨，「由他們去，中國只需堅定走好自己的路」。

輔大醫院打造「智慧防疫病房」陳時中：讓世界看到台灣　

輔大醫院打造「智慧防疫病房」陳時中：讓世界看到台灣　

慧眼看天下／中美續鬥　嚴震生：美研發疫苗以免受制大陸

慧眼看天下／中美續鬥　嚴震生：美研發疫苗以免受制大陸

歐洲各國Q1經濟慘！德國衰退2.3%　英國3月GDP創史上最大跌幅

歐洲各國Q1經濟慘！德國衰退2.3%　英國3月GDP創史上最大跌幅

日外務大臣挺台參與WHA　外交部回應了

日外務大臣挺台參與WHA　外交部回應了

關鍵字：

新冠肺炎中國湖北台商復工復產大陸戰疫國台辦陸委會

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面