國台辦加碼「對台11條」　陸委會：拉攏台商拚經濟

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對新冠肺炎疫情衝擊，在520蔡英文總統就職典禮前，國台辦一口氣推出11條新措施，幫助台商復工復產，宣示意味濃厚。對此，我陸委會晚間透過聲明呼籲，中國大陸應確實了解並解決台商的實際問題，具體落實權益保障，「而非口惠而實不至的政治統戰宣傳，或藉機拉攏台商協助其經濟發展。」

陸委會強調，中國大陸對於台資企業提出的11條措施，多為原則方向性內容，政府相關單位嚴肅看待，呼籲中國大陸應確實瞭解並解決台商因疫情所面臨的實際問題，具體落實對台商復工復產、投資及權益保障。

▲5月15日助力台企「11條」暨台商參與新基建政策說明會在北京舉辦。（圖／取自中國台灣網）

對於台商因疫情在大陸經營面臨問題的相關情形，陸委會表示，政府相關單位已持續瞭解及協助，目前因應疫情產生全球及兩岸產業及經濟情勢變化，多數台商已加速多元布局、分散風險，政府將持續提供臺商回台投資優惠、資金匯回，全球佈局資訊及協處等作為。

據了解，大陸國務院台辦、發改委等10個單位，於15日下午發布《關於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知》共11條，並在北京舉辦「助力台企『11條』暨台商參與新基建政策說明會」，由國台辦主任劉結一、各機關代表向北京、上海、廣州等9個城市的數百名台商，以視訊方式進行說明。

綜觀11條內容，包括持續幫扶台資企業復工復產、統籌協調推進重大台資項目、積極支持台資企業增資擴產、促進台資企業參與新型和傳統基礎設施建設、支持台資企業穩外貿、有效引導台資企業拓展內銷市場、全面落實稅費減免政策、強化金融支持台資企業疫情防控和復工復產、充分保障台資項目合理用地需求、有力支持台資中小企業發展、主動做好台資企業服務工作等。

其中，新基礎建設涵蓋5G、人工智慧、物聯網和智慧城市等領域，是大陸下一波國家重大戰略投資的主要方向，另穩外貿拓內銷中的跨境電商、緊抓互聯網+機遇等，均為大陸在疫情後，重點推進的產業轉型方向，另在支持台商增資擴產方面，更以暫緩交稅等手段，鞏固台商留在大陸，持續擴大投資。

《通知》稱，此舉是為進一步落細落實，過往發布的促進兩岸經濟文化交流合作的的「31條措施」和「26條措施」。

►「即日起，我退出老化黨。」