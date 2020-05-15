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川普嗆切斷美中關係！《環時》怒批：時間會教育美國

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▲▼川普,習近平。（圖／路透）

▲川普,習近平。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普14日放狠話，威脅要和中國全面切斷關係，這樣可以讓美國省下5000億美元。對此，大陸官媒《環球時報》今（15）日發社論指出，時間會教育美國這種違背21世紀基本邏輯的事情，畢竟保持交往不是美方對中國的施捨，「由他們去，中國只需堅定走好自己的路」。

社論表示，川普是第一位說要切斷同中國整個關係的美國領導人，這一表述可以說在美國的鷹派言論中，也走到了前頭；「通常美國最激進的對華言論都出自國會，總統和行政當局則彷彿手裡握著韁繩，但現在更像是形成了對華展示強硬的競賽，這種競賽既是行政當局與國會之間，也成了這次選舉中民主黨和共和黨之間。」

針對川普瘋狂的言論，社論分析，這是出自中國崛起帶給美國的長期焦慮，也出自美中抗疫巨大的差距，讓一些華盛頓精英難以抑制的妒忌和驚慌，最後它是大選即將到來的直接結果。

社論認為，川普政府的防疫政策實在很差，「他看來是要『豁出去』了，以最大的力度向中國甩鍋，用這種方式與美國輿論越來越可能嚴厲追究他的可能性，拚個魚死網破。」

▲ 川普公開抨擊中國未能阻止疫情況散 （圖／路透）

社論稱，不信華盛頓能夠「完全切斷」中美關係，「這種違背21世紀基本邏輯的事情不是他川普政府就能扳得動的，他們太高估了自己開歷史倒車的能力，時間會教育他們的。」

社論建議，「首先，我們無需被美國政府的威脅嚇住，其次，我們要做好在一段時間裡，中美在兩國關係核心要件上實質性『脫鉤』的各種準備，比如高科技脫鉤，與此相關的經濟脫鉤，還有人文社科領域的部分脫鉤等等。」

「讓華盛頓去瘋狂吧，他們選擇了一個最沒有資本如此瘋狂的時間點。」社論強調，美國經濟現在根本看不到走出危機的影子，它的生產能力和市場都處於混亂中；川普政府在為了選舉打腫臉充胖子，「由他們去，中國只需堅定走好自己的路。」

另一方面，中國外交部發言人趙立堅今（15）日對此則指出，保持中美關係穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也有利於世界的和平穩定；「當前中美雙方應該繼續加強抗疫合作，盡快戰勝疫情，救治病人，恢復經濟和生產，但這也需要美方同中方相向而行。」

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