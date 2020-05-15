雙鐵飲食禁令6/1解除！8月後「搭車不用戴口罩」　玩國旅還能拿補助

▲交通部長林佳龍今表示將鬆綁各項大眾運輸防疫禁令。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

我國已連續一個月以上沒有本土新冠肺炎確診案例，交通部表示，將逐步鬆綁大眾運輸防疫禁令並推動國旅，預計自6月1日起於維持社交距離下放寬臺高鐵車內飲食，端午連假開放販售雙鐵自由座，8月1日解除臺高鐵車內飲食管制、類梅花座，取消戴口罩、量體溫及社交距離限制。另外國旅振興方案將於8月至10月推動。

交通部研商三階段的交通觀光防疫措施鬆綁推動方案，第一階段實施期程為5月27日至7月31日，將先行推動防疫旅遊及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施，其中防疫旅遊踩線首發團確定於5月27日啟動，交通部觀光局並已訂定防疫旅遊參考守則(草案)，針對防疫旅遊注意事項明確規範。

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▲目前旅客搭雙鐵都要戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）

至於公共運輸防疫鬆綁部分，則規劃自6月1日起於維持社交距離下放寬臺高鐵車內飲食，惟飲食完畢後仍須配戴口罩，另自端午節連續假期起將取消臺鐵長途列車不售站票，及高鐵禁售自由座車票等措施。

第二階段安心旅遊及公共運輸擴大鬆綁部分，實施期程為8月1日至10月31日，其中安心旅遊將推動國旅振興方案，提供團體旅遊、自由行旅客住宿、遊樂園入園、臺灣觀巴、雙層巴士自由行等獎助優惠，並與地方政府合作推動在地特色觀光活動。

公共運輸鬆綁部分，預計於8月1日解除台高鐵車內飲食管制，並恢復列車商品販售、取消臺高鐵梅花座、解除桃園機場航廈出入口管制等，並將視疫情狀況及指揮中心指示，取消強制戴口罩、量體溫及社交距離限制。

▲高鐵加強消毒作業。（圖／高鐵提供）

由於目前國際疫情仍屬嚴峻，因此有關國際觀光旅遊及邊境管制逐步開放列為第三階段推動，實施期程為10月1日至12月31日，其中國際觀光旅遊宣導部分，將配合疫情中心及外交部，評估與疫情控制穩定國家推動「國際觀光聯盟」。

交通部表示，將視各主要客源市場邊境管制及直航臺灣航班狀況，爭取國際來臺市場復甦及成長機會，同時將配合指揮中心逐步放寬各項邊境管制措施，包括解除轉機限制、返國旅客不得搭乘大眾運輸，放寬國際郵輪靠泊，以及恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等。

交通部表示，上述鬆綁計劃將在下週向疫情指揮中心提報同意後據以實施，各項措施實施日期仍須視疫情狀況彈性調整，希望能及時掌握疫情趨緩時機，在防疫無虞前提下振興觀光，並逐步恢復民眾正常生活。