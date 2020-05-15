亞馬遜推新平板採廉價策略　比蘋果iPad便宜一倍以上

▲入門級型號Fire HD 8。（圖／翻攝自amazon官網）

實習記者周茹焮／綜合報導

亞馬遜（Amazon）新推出的兩款8吋Fire平板電腦，起價為89.99美元採取平價策略，基於多數地區仍實施防疫封鎖令，許多人大部分的時間都待在家，意外帶動美國平板電腦和其他大型電子產品的銷售量，啟動新的生活的模型。根據研究公司IDC的數據，亞馬遜在2019年成為全球排名第四的平板電腦製造商，僅次於華為、三星和蘋果。

新推出的Fire平板電腦，預計6月3日開始發售，亞馬遜這款入門級型號Fire HD 8提升了一款2GHz主頻的4核處理器，性能比前一代提升了30%，內置2GB內存，擁有32與64的存儲空間；升級版Fire HD 8 Plus定價為109.99美元，可以使用無線充電，並且具有更多的內存，及提供6個月免費電子書服務Kindle Unlimited。

為了有效抑制病毒擴散，實施的封鎖令卻無形中助推消費者對平板電腦的需求增加。根據NPC估計，5月第一周的電視、平板電腦和個人電腦的銷售營額比去年同期成長33％。此外，平板電腦擁有比手機更大的螢幕，一般而言更適合及利於在家執行各種任務，包括內容消耗（content consumption）的活動。

亞馬遜主打的策略是以低價出售平板電腦，讓消費者使用產品後，到亞馬遜網站購買電影、書籍等數位內容時獲利，並且平板電腦還有內建亞馬遜的裝置，可以免費試用一段時間，藉此幫助增加訂戶數量。另外，亞馬遜平板電腦的價格要比蘋果（Apple）iPad便宜一倍以上。

同時，亞馬遜還發布兒童版平板電腦Fire HD Kids Edition，售價為139.99美元，具耐用性且配備適合兒童使用的機殼，其中還有為期一年Amazon FreeTime Unlimited的訂閱，擁有許多適合兒童觀覽的書籍、影片及遊戲。