原本要找男友玩…美熟女被老闆性侵還下海　遭3男客蹂躪後向警哭訴：好痛苦

▲夢妮為了旅費下海，遭老闆以試車名義性侵。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名女子日前想跟男友遊玩卻缺乏旅費，聽姊妹的建議嘗試下海，慘被賣淫集團以「試車」名義性侵，她哭著逃跑，被姊妹帶到另一個集團，新老闆態度溫和才讓她決定待著，「正式下海」賺旅費卻遇上防疫期，幾乎沒有生意，後來接到3個有「特殊癖好」的客人，被痛苦蹂躪後又遇上警方臨檢，她當場淚崩。

▲夢妮被集團安排在指定民宅賣淫，遇到警方上門逮人，現場有多個保險套及潤滑劑。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，外型姣好的33歲夢妮（化名）今年3月初想找男友出遊，決定先多賺一些旅費，偷偷去兼差賣淫，結果集團老闆以試車名義，不顧夢妮意願硬上，她含淚「忍受撞擊」後，趁隙逃跑，後來又加入另一個賣淫集團，見老闆態度客氣，她才比較放心，4月底正式開始「賺旅費之路」。

記者調查，夢妮每次性交易30分鐘可幫集團賺2000元，自己可抽1200元，但正值新冠肺炎的防疫期間，幾乎沒有男客上門，好不容易盼到了客人，又多半有特殊僻好，接了3次客就讓她苦不堪言。

網路巡邏的警方於5月初發現知名論壇有夢妮的賣淫訊息，喬裝男客相約，在夢妮脫衣之際，表明身分並逮捕；夢妮向警方哭訴，遭賣淫集團老闆硬上，讓她深感痛苦，換第二個老闆又接到變態客人，才賺3600元就被抓…與男友的旅遊泡湯還被警方依法移送。

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