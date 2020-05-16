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美眾院破天荒　允許議員疫情期間遠端投票

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▲▼ 美國國會山莊,國會大廈,美國國旗。（圖／路透）

▲這項法案在眾院以217比189票通過，目的是為防疫之際繼續讓國會正常運作。（圖／路透）

文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

美國眾議院今天通過歷史性法案，允許處於隔離狀態或受其他與新型冠狀病毒大流行相關影響的議員，可透過代理人遠端投票。

法新社報導，此舉也打破了200多年來國會的慣例，在此之前也僅允許國會在各委員會裡使用代理人投票，而不允許在眾議院或參議院全體會議上這麼做。

民主黨所提的這項法案在眾院以217比189票通過，目的是為防疫之際繼續讓國會正常運作，兩黨基本依照黨派立場投票。

眾議員麥高文（Jim McGovern）表示，強迫議員需親身與會而需在疫情期間於華府和自己所在的州之間奔波，恐對同僚、國會人員和一般大眾造成風險。

麥高文帶著口罩在眾議院說：「國會召開會議不該變成一個超級傳播者的場合。可以尊重傳統，但不要無視必要時暫時做出改變的需求。現在正是這個時候。」這項新規定只會在疫情期間實施。

然而，共和黨人抨擊這項舉措猶如對代議制的攻擊，將改變國會的根本性質。

共和黨籍眾議員勒斯科（Debbie Lesko）說：「美國歷史上從未這麼做過，南北戰爭、上一次疫情大流行都沒有。」她也警告這會立下恐怖的前例。

眾議員喬登（Jim Jordan）附議勒斯科，認為疫情期間，緊急應變人員、卡車司機和雜貨店也都「沒辦法打電話、郵寄、利用代理人幫他們工作」，都必須本人在場，國會也應如是。

美國累計病故人數是全球最高，法新社截至台灣16日凌晨3時統計顯示，境內累計8萬6744人死亡，累計確診數達到142萬9990例。

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