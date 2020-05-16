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動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

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▲▼國務院督察長利尼克已遭開除。（圖／路透社）

▲國務院督察長利尼克已遭開除。（圖／路透社下同）

文／中央社

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國務院今天證實，國務院督察長利尼克已遭開除，但沒有透露原因。一名民主黨籍國會議員指控總統川普開除利尼克，是在報復他調查國務卿蓬佩奧。

法新社報導，民主黨籍聯邦眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）指控川普採取的懲罰行為可能已違法。恩格爾表示，他知道利尼克（Steve Linick）對蓬佩奧（Mike Pompeo）展開調查。恩格爾在聲明中說：「利尼克在調查期間被開除，強烈暗示這是不法的報復行為。」

一名民主黨國會議員助理匿名表示，有人舉報蓬佩奧濫用政治任命人員，幫自己和妻子執行私人事務，而利尼克一直在調查此事。蓬佩奧與沒有官方身分的妻子蘇珊（Susan Pompeo）疑似公器私用，經常搭乘政府專機到世界各國旅行，引發批評聲浪。

民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，利尼克「為維護憲法和我們國家安全盡忠職守，卻因此受到懲罰」。國務院發言人表示，將由副總統彭斯（Mike Pence）的前幕僚阿卡德（Stephen Akard）接任國務院督察長。阿卡德去年開始擔任國務院外交使團辦公室主管，負責處理駐美外交官的關係。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲蓬佩奧在美國政壇地位相當崇高。

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