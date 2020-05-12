快訊／保七警夫妻吵架慘死「砍破動脈」　妻子10萬元交保

記者趙蔡州、黃子倩／高雄報導

高雄市三民區一名警政署保七總隊劉姓警員11日凌晨1時許疑似與歐姓妻子發生爭吵，爭吵過程中遭妻子持水果刀割傷大腿動脈，送醫急救後仍宣告不治。警方訊後依傷害致死罪嫌將歐女送辦，檢方12日相驗遺體後對歐女進行複訊，訊後諭令歐女10萬元交保。

▲保七警員遭水果刀刺動脈死亡，檢方複訊後諭令兇嫌10萬元交保。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉男11日凌晨1時許疑似妻子歐女發生爭吵，過程中妻子拿起水果刀，他見狀立刻上前搶奪，未料在拉扯過程中，他的大腿動脈被刀劃破，當場重傷大量出血，經送醫急救15小時後仍宣告不治。

警方訊後依傷害致死罪嫌將歐女送辦。檢警12日上午相驗劉男遺體、下午對歐女進行複訊，原本初步決定以5萬元交保，但經過內外勤檢察官、法警討論後，最後諭令歐女10萬元交保。

▲歐姓妻子12日晚間複訊後以10萬元交保。（圖／記者黃子倩翻攝）

《ETtoday新聞雲》獨家專訪到歐女，歐女表示「她與先生沒有吵架」，當時她在整理廚房檯面，手上剛好拿著水果刀，結果老公喝醉後一直跑來要抱她，打鬧過程中老公突然喊受傷了，她才發現不小心割傷了老公。

她說，「當下我不知道刀子有劃到他，他說他受傷流血，然後他就倒下去，我本來以為在開玩笑，因為平常都是這樣鬧著玩，我就說活該啊，誰叫你一直鬧，但之後我就看那個棉被有血就嚇一跳，趕快叫女兒叫119，我就趕快幫他壓著。」



歐女哽咽地說，老公年底準備要退休，退休生活都已經規劃好，「他一直跟我說我們兩個要在一起，他就很像大小孩一樣」、「我不知道要怎麼表達也沒遇過這種事，也不知道怎麼講，我會面對，我不會要逃避，他是我老公欸、我愛的人，我到現在沒辦法接受他不見了。」