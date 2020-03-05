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不去武漢想來台灣...單身女險遭「無國界醫生」騙1500美金

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▲▼女子在網路交一個無國界醫生男友，竟是跨國詐騙。（圖／民眾提供）

▲保七員警與銀行行員關心下，女子才說出原委。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

詐騙手法連新冠肺炎（COVID-19）都用上！張姓女子因為單身，在網路交友認識「無國界華裔醫師安德森（Anderson）」，對方甜言蜜語柔情攻勢下，同意交往，卻不知中了詐騙圈套。對方謊稱要被派去中國救治武漢肺炎，借錢買到台灣機票要求匯款，所幸銀行行員機警，與警方聯手成功攔阻。

40多歲單身張姓女子3月3日上午10點前往台灣銀行台中分行辦理匯款，因為不斷滑手機，引起櫃台陳姓襄理注意，詢問她卻語帶閃爍，立刻通知台銀保七總隊駐警。員警林俊彥、何忠正、梁祥賀3人獲報，立刻前往關心了解，詢問張女匯款理由。

▲▼女子在網路交一個無國界醫生男友，竟是跨國詐騙。（圖／民眾提供）

▲▼女子出示無國界醫生男友傳來的行醫照片及簡訊。（圖／民眾提供）

▲▼女子在網路交一個無國界醫生男友，竟是跨國詐騙。（圖／民眾提供）

張女向警方表示，她是要匯款給一個醫生朋友，警方詢問對方是誰，她卻連名字都說不清楚，甚至連面都沒見過。員警認為有異，持續關心下，張女才說出原由。

張女說，她跟以色列華裔無國界醫生安德森在臉書上認識，因為溫柔幽默，相談甚歡並開始交往。日前安德森告訴她，因為中國發生武漢肺炎（新冠肺炎），無國界醫生組織要派他前往中國，但他不願意過去，反而想到台灣行醫，可惜自己的銀行帳戶出問題。希望她先借1500元美金（約4萬5千元）買往台灣的機票，屆時抵達台灣後就會歸還。

▲▼女子在網路交一個無國界醫生男友，竟是跨國詐騙。（圖／民眾提供）

▲員警與行員勸說下，女子才恍然大悟遭詐騙。（圖／民眾提供）

員警與台銀行員得知，立刻拿出過去的案例向張女解釋說明這是詐騙。詐騙集團都是先小小額騙起，越騙越大筆，最後所有錢財家當都會被騙光，4萬5雖是小錢，但也是辛苦錢。

張女才恍然大悟，原來是一場網路交友詐騙，感謝保七及台銀行員的協助幫忙。

保七總隊呼籲，跨國詐騙集團手法日新月異，竟假扮「無國界醫生」，連目前在國際發燒的武漢肺炎也能當作詐騙手段，利用民眾的愛心與同情心，進而騙取匯款。請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

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