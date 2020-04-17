跟妻子吵架！他轉身倒頭就睡…起床腳上綁一支平底鍋

▲男子腳上綁著平底鍋。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

夫妻需要共同維持家庭，爭吵是常有的事，如何去調適彼此的情緒，是夫妻要共同學習的話題。不過，大陸青海省西寧市有對夫妻吵架，妻子竟然拿腳踏車鎖圈住平底鍋，接著鎖在丈夫的腳上，想要以此限制對方的人身自由，脫序的行為讓丈夫完全傻了。

綜合陸媒報導，這對夫妻吵架後，妻子趁著丈夫睡著時，拿了彈簧型的腳踏車鎖圈住丈夫的腳，再把平底鍋綁上去，鎖在丈夫的右腳腳踝，想以此限制對方的人身自由。丈夫睡醒後，發現腳上綁著平底鍋，當場傻眼通報消防局。

消防局到場後，拿著工具將男子腳上的腳踏車鎖破壞，這才讓男子恢復自由。依據影片畫面，消防員拿著破壞工具，在男子腳邊忙碌，而男子則穿著一條內褲，在一旁不知所措，畫面相當搞笑。

▼消防員正在替男子把鎖剪開，讓人子掙脫平底鍋的束縛。（圖／翻攝《網易新聞》）



眾多大陸網友看完後，感到相當傻眼，又很佩服女子的創意，「又學到一招」、「等女人睡覺時，也可以用」、「今天刷爆了青海各大微博」、「男人現在不僅站不起來，連出門都不行了。」

不過，也有網友提出不同意見，「所以說家抱（暴）什麼的不一定就是女的是受害者，男的要站起來，各位妻管嚴們」、「明顯的家暴，但是只要男方遭遇家暴，所有人都不當回事，反而覺得好笑」、「離吧，早晚出大事」、「性別一換，評論百萬。」

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～