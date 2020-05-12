暗夜惡火連燒6戶獨居長者無處可歸　北檢動員「社會勞動人」回復家園

▲台北市文山區上月發生暗夜惡火吞噬6棟民宅，許多獨居長者無家可歸。（圖為資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市文山區上月發生一場延燒6棟民宅的暗夜惡火，許多住在這裡的獨居長者幸運被救出，卻再也無家可歸，經當地里長專案申請後，台北地檢署召集6名因犯法被判輕罪的「社會勞動人」，前往幫受災戶清理房屋殘骸、打掃等工作，希望盡快協助火災被害人回復家園。

▲6名「社會勞動人」前往協助幫受災戶清理火災殘骸。（圖／翻攝北檢）

4月25日晚上10點左右，木新路二段1棟4樓民宅頂加鐵皮屋不明原因起火，火勢延燒6處民宅，在暗夜裡一處民宅發生火災，火勢橫跨6棟住宅，警消人員迅速到場在1個多小時後撲滅，救出3人、疏散48人，但房子已重創剩殘骸，不知道該如何回復家園。

當地樟腳里里里長高林玉嬌了解居民需求後，向台北地檢署提出專案申請，從4月30日開始至5月5日止，由里長帶領社區志工及北檢召集的6名社會勞動人，前往清理房屋殘骸、燒毀的家具以及地面清掃等勞務工作。

▲社會勞動人協助回復家園抵銷自己以前犯法過錯。（圖／翻攝北檢）

北檢解釋，我國已經推行「易服社會勞動」制度多年，讓犯輕罪被判決確定的被告，不用真的入監，可依自身專長或提供勞力服務社區，用實際行動抵銷自身過錯，只要是公益團體、政府機關有需要，都可向地檢署提出專案申請，經評估後安排社會勞動人提供所需協助，北檢觀護人也會到場督導了解工作情形與進度。

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