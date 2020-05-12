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偷吃慣犯受雇岳父切結「月領9千」　帶妹回家裸睡「太累請假」下場慘

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▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲在岳父工廠上班的男子已經保證不再偷吃，卻帶妹回家裸睡，丟了工作還被告通姦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北柯姓男子在岳父公司上班，因曾被抓到偷吃，和妻子簽切結書保證不再犯，每月薪水只拿9千元，其他上繳妻子，沒想到柯男去年底忍不住約女網友回家裸身共處一室，最後累到睡著，隔天柯男請假沒上班，妻子得知衝回家捉姦，但因查無通姦性交事證，台北地檢署處分不起訴，不過柯男因此丟了工作，還被妻子訴請離婚。

▲桃園市范姓婦人指控失業丈夫「想要就硬上」，長期身心俱疲下聲請離婚，法官判准。（圖／達志／示意圖）

▲妻子不願再忍受，堅決要跟慣性偷吃的丈夫離婚。（示意圖／達志）

據了解，柯男和妻子都年約30多歲，柯男在岳父經營的塑膠工廠擔任主管職務，收入不低，但是因為喜歡女色，多次被妻子抓到在外面偷吃，協議簽下切結書，柯男從岳父那裡拿到的薪水，全部上繳妻子，他只能月領9千元的生活開銷。

但是柯男沒有因為這麼少的月收入而抑制花心習性，2019年12月間，柯男趁妻子帶孩子回娘家住的機會，透過匿名交友軟體WOO TALK認識了許姓女子，相約吃消夜到半夜3、4點，柯男把許女帶回家，2人脫光光準備要翻雲覆雨一番，但是因為實在太累了，相繼睡著。

男人,悲傷,魯蛇,失業,難過,慘（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲偷吃慣犯開庭時落魄表示自己現在失業中。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

隔天岳父得知柯男突然請假沒上班，通知柯妻，柯妻一早7、8點跑回家關心，卻發現門被反鎖，柯男被吵醒後開門，還試圖拖延阻擋妻子巡視，妻子執意衝進房內，看到許女赤裸躺在床上，氣得報警告通姦。

檢察官開庭時，柯妻拿出切結書，強調柯男已經是偷吃慣犯，沒想到這次竟然把女人帶回家上床，她已經在打官司要離婚，柯男滿臉落魄表示現在已經失業，對妻子的數落毫無辯駁，只強調當天確實累到睡著，沒發生進一步的關係，檢察官考量捉姦現場沒有查到用過的衛生紙等事證，無法證明柯男和許女曾發生性關係，因此處分2人都不起訴。

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