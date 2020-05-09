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起訴7台商挨轟「搞綠色恐怖」！台北地檢署反擊了

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▲▼何建華帶團赴陸旅遊，涉嫌違反選罷法遭檢調約談，經北檢複訊後裁定無保請回。（圖／記者游宗樺攝）

▲何建華等人被起訴。（圖／資料照）

記者柯振中、劉昌松／台北報導

湖南長沙台商協會會長林懷等人涉嫌總統大選時替韓國瑜拉票，被台北地檢署依法起訴，引來台企聯、湖南省台辦的批評。對此，台北地檢署反擊，檢方偵辦案件時，絕對沒有任何政治考量、立場，一切都是依法偵結、提起公訴。

台北地檢署8日依照《正副總統選罷法》，起訴湖南長沙台商協會會長林懷、中華婦女聯合會理事長何建華等7人，引起社會議論。對此，全國台企聯9日回應，台商為了生活，長年奔波在兩岸間，也做出相應回饋，同樣享有台灣的社會權利、義務，包括參與選舉。

台企聯指出，台灣執政者應慎用公權力，不該打著民主旗號，大搞白色恐怖，開民主的倒車，更不要對台商的自發行聯誼活動做過度的政治聯想、解讀，讓台商害怕被「秋後算帳」。

同時，湖北省台辦抨擊，這事赤裸裸的政治操弄，目的是搞綠色恐怖，阻擾兩岸的交流合作、破壞廣大台商的利益。國台辦發言人馬曉光也回應，民進黨當局的行為危害台胞利益、破壞兩岸關係，製造綠色恐怖。

對此，台北地檢署嚴正聲明，檢察官辦案時，絕對不會納入任何政治因素、立場，一切事實都是依照查獲的證據來認定，依法偵結、提起公訴，沒有任何針對性，外界不應妄加臆測。

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