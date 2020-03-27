快訊／陳家欽被函辦「程序不完備」　北檢將退案！請內政部先查清楚

▲警政署長陳家欽遭函送涉嫌偽造文書罪，但北檢認為案情內容程序不完備，將退回內政部。（圖為資料照／記者陳豐德翻攝）

記者劉昌松／台北報導

警政署長陳家欽遭黑函檢舉，涉嫌為了安排自己人升官，教唆部屬偽造文書，經內政部依偽造文書罪移送法辦後，台北地檢署日前分案收案了解，但據透露，北檢認為函送內容程序不完備，近日將把全案退回，要內政部政風處自己先查個清楚。

據指出，內政部原先移送北檢的檢舉及相關卷證資料指出，陳家欽被控替吳正傑、渠正慈、王文助等3名警務正量身打造升官圖，涉嫌授意人事室主任張淑芳，教唆原為警階2線3星的3人撰寫「職務歷練」、「警政交流」等不實的職務報告，再虛構遷調流程，偽造外調至刑事警察局派令公文。

檢舉提及，吳等3人雖然職缺一度被外調至刑事局，但實際上只是公文過個水，3人實際仍在署長辦公室上班，2個月後，警政署又發文全國海選徵調署長辦公室2線4星專員，3人順勢被圈選陞官。

據了解，北檢日前收到內政部函送資料後，確實已經分他字案進行調查，但是知情人士透露，經檢察官初步了解，認為函送內容程序不完備，因此依北檢辦理發查核退案件實施要點，將在近日就把案件退回原機關再行詳查。



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