林志玲閨蜜編舞家生前捲甄選疑雲　台藝大前副校長「一句話」挨告起訴

▲編舞家張婷婷病逝後，台藝大前副校長藍姿寬未經查證就上電視指舞蹈系主任害張找不到工作。（圖為資料照／翻攝臉書粉專TTC Dance 張婷婷獨立製作）

記者劉昌松／台北報導

國立台灣藝術大學舞蹈系5年前爆發助理教授黑箱甄選疑雲，被迫離開台藝大的編舞家張婷婷在去年病逝，台藝大前副校長藍姿寬上電視表示，聽過張母轉述，因為舞蹈系主任林秀貞說張女壞話，害張女另覓她職都不順利，林秀貞怒告後，張母作證否認曾點名林，台北地檢署調查後認為藍姿寬未經查證就公然說出不確實消息，依加重誹謗罪起訴。

張婷婷是林志玲國小同窗好友，出身藝文家庭，爸爸從事設計領域的工作，媽媽則是知名水彩畫家，但從小活潑好動的她選擇不一樣的路，2008年赴美深造，獲得多項舞蹈、藝術博碩士學位，2013年到台藝大任教時，傳出當時競爭教職的對手遴選時最高分，卻意外落榜，張婷婷以第2名中選的黑箱疑雲。

落選的對手打行政訴訟勝訴確定，台藝大改聘，張婷婷則離職，改向其他學校覓職都沒著落，直到2019年5月因肝病過世後，藍姿寬在同年9月間，參加台灣藝術電視台的談話性節目《仁者無敵》談起這件事，說曾在告別式上聽張母說「林秀貞老師去說她(張婷婷)的壞話，她因而進不了學校。」

但張母出庭作證表示，只有說過女兒每次很高興去應徵，對方就「舊事重提」，講到之前的黑箱甄選事件，沒點名林秀貞有說女兒壞話，檢察官認為，有沒有說壞話和公益無關，藍姿寬未盡查證義務，就說出自己無法證明的事情，涉嫌加重誹謗。

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