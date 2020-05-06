　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「嘸通夠做歹子」　社勞人：有機會為社區做事…重拾家庭溫暖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東地檢署結合屏東縣仁和關懷協進會辦理「愛心做公益 Oh,My彩『社』人生」社會勞動專案活動。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署結合屏東縣仁和關懷協進會辦理「愛心做公益 Oh,My彩『社』人生」社會勞動專案活動。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為使易服社會勞動制度的善意深入社會每個角落，使社會勞動人的勞動力、專長貼近社區實際需求，屏東地檢署結合屏東縣仁和關懷協進會辦理「愛心做公益 Oh,My彩『社』人生」社會勞動專案。

▲屏東地檢署結合屏東縣仁和關懷協進會辦理「愛心做公益 Oh,My彩『社』人生」社會勞動專案活動。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼觀護人鄭博介、社勞服務。

▲屏東地檢署結合屏東縣仁和關懷協進會辦理「愛心做公益 Oh,My彩『社』人生」社會勞動專案活動。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

由社會勞動人結合社區環保志工，巧手改造、彩繪廢棄貨櫃屋，以社區特色產物的圖像搭配現今熱門的環保概念，裝飾、打造出富有林邊在地特色的社區地標景觀，並做為社區藝文據點及社區特色產物的義賣小舖外，勢必引發另一波社區輕旅行及打卡新熱潮。

地檢署觀護人鄭博介、張芙珊出席該專案活動。鄭博介表示，仁和關懷協進會自2011年起協助推動易服社會勞動制度迄今已近10年，截至今2020年3月底止，共分派177名社勞人於該機構執行，累計5萬2016小時勞動時數，換算成每年最低時薪已創造了超過8百萬元的勞動產值。

他說，勤務內容從早期的社區環境清掃、到中期的社區景觀營造、文創小物製作，到近期的關懷據點活動支援，社區內處處可見社勞人努力的成果，讓柔性司法的溫度沁入每位社區民眾的心裡。

社勞人王男說，其年少時不懂事又結交壞朋友，不僅惹禍上身，也傷透家人的心，其感謝社區的阿公、阿嬤將其當成家人對待，時隔多年又能重新感受到家庭的溫暖，其覺得很榮幸有機會為社區做事，日後會成為他永不遺忘的記憶，並提醒著自己「嘸通夠做歹子」。

►被網友形容是「最怕停產」的保養品

ET快訊
高中遭2人性侵！「最貧窮偶像」自殺...留3句詭異遺言9年後
新莊居家檢疫男「陳屍同事租屋處」！採檢結果出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

長時間戴口罩耳朵紅腫　犁記餅店老闆送警300「舒適口罩帶」

玉蘭花1串漲到50元大家搶買合照　台中議員嘲諷蘇貞昌「舒睏」

「嘸通夠做歹子」　社勞人：有機會為社區做事…重拾家庭溫暖

路樹「遭蟲啃食」應聲斷裂橫路中　苗警鋸樹移除恢復交通

藏金閣5月網路拍賣會　母親節網拍民眾可拿好禮！

疫情緊繃母娘發慈悲！花蓮勝安宮捐1萬瓶隨身酒精護村民

全員出動急尋失聯少女　白河警科技立功平安尋獲

城隍爺出巡欽點！超神彩券行「7次開出頭獎」　老闆曝背後秘密

羊稠步道有「五星級廁所」　桃市議員張桂綿揭露盼重視

影／9.3億台中一注獨得！彩券行老闆爽曝「開獎前徵兆」　連中了2大獎

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

長時間戴口罩耳朵紅腫　犁記餅店老闆送警300「舒適口罩帶」

玉蘭花1串漲到50元大家搶買合照　台中議員嘲諷蘇貞昌「舒睏」

「嘸通夠做歹子」　社勞人：有機會為社區做事…重拾家庭溫暖

路樹「遭蟲啃食」應聲斷裂橫路中　苗警鋸樹移除恢復交通

藏金閣5月網路拍賣會　母親節網拍民眾可拿好禮！

疫情緊繃母娘發慈悲！花蓮勝安宮捐1萬瓶隨身酒精護村民

全員出動急尋失聯少女　白河警科技立功平安尋獲

城隍爺出巡欽點！超神彩券行「7次開出頭獎」　老闆曝背後秘密

羊稠步道有「五星級廁所」　桃市議員張桂綿揭露盼重視

影／9.3億台中一注獨得！彩券行老闆爽曝「開獎前徵兆」　連中了2大獎

喵星人叼「4年愛犬」外八下樓　坐餐桌找奴才共享早餐

沒戴口罩不爽女店員唸　惡男鼻水抹在她身上：這就是我的口罩！

詹皇退休前到尼克合體兒子？　《紐郵》記者：他說過最愛MSG

馬斯克拋售豪宅玩真的！　近12億現金流為Tesla紓困

瘋玩台、港、韓聯名！全家獨賣檀島厚奶蛋撻　還喝得到黑面蔡楊桃冰沙

新版酷碰券小孩也能領　經濟部準備多款名字「等院長蘇貞昌拍板」

香港電影金像獎得獎名單／《少年的你》大贏家！周冬雨封后　易烊千璽奪新人

媽媽短褲被咬成破褲「洞洞超尷尬」　兇手冷看一眼淡定離場

文山區50年老公寓！他看準「900萬入手學區房」　網：還可以再殺

Oh My Girl超萌放送意外！唯獨她嘟金魚嘴　粉絲笑翻：以為是孝不知

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

地方熱門新聞

9.3億獎落台中！老闆：最近常有鳳蝶飛入

太神！彩券行7次開頭獎　背後秘密曝

急尋失聯少女白河警平安尋獲

市議員余信憲關心擴大紓困申請

停車格上有它　技術高超也會「碰」

影／紓困金如何發放　鄭文燦：從速、從寬、從簡採認

恆春外海釣魚遭撞沈船　船上8人2傷

羊稠步道「五星級廁所」　張桂綿揭露

勞工紓困救命錢　入帳即遭強制執行

台南七股遊客中心IG爆紅

不補助老人健保　民眾多付5千元

玉蘭花大漲　台中議員諷蘇貞昌「舒睏」

涂權吉建議　改善楊梅交流道回堵塞車

藏金閣5月網路拍賣會母親節拿好禮！

更多熱門

相關新聞

強運雙子妹自選樂透號　她一看秒覺悟

強運雙子妹自選樂透號　她一看秒覺悟

台彩5日晚間開出第109000044期大樂透，頭獎獎金上看9.3億元。一名網友聽聞雙子座這天財運頗旺，就讓3歲女兒自行選號，沒想到一看到彩券就讓她馬上有「直接當作公益」的覺悟，女兒可愛的行徑也讓眾網友笑翻。

BMW衝入林邊知名鮮魚湯店！19歲駕駛腳部割傷

BMW衝入林邊知名鮮魚湯店！19歲駕駛腳部割傷

母親節苗可麗號召認養偏鄉弱勢童

母親節苗可麗號召認養偏鄉弱勢童

救國團中壢區團委會攜手扶輪做公益

救國團中壢區團委會攜手扶輪做公益

46萬人捐口罩！陳時中：盼有1百萬人助世界

46萬人捐口罩！陳時中：盼有1百萬人助世界

關鍵字：

屏東地檢署愛心公益社會勞動仁和關懷協進會林邊

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面