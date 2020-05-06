「嘸通夠做歹子」　社勞人：有機會為社區做事…重拾家庭溫暖

▲屏東地檢署結合屏東縣仁和關懷協進會辦理「愛心做公益 Oh,My彩『社』人生」社會勞動專案活動。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為使易服社會勞動制度的善意深入社會每個角落，使社會勞動人的勞動力、專長貼近社區實際需求，屏東地檢署結合屏東縣仁和關懷協進會辦理「愛心做公益 Oh,My彩『社』人生」社會勞動專案。

▲▼觀護人鄭博介、社勞服務。

由社會勞動人結合社區環保志工，巧手改造、彩繪廢棄貨櫃屋，以社區特色產物的圖像搭配現今熱門的環保概念，裝飾、打造出富有林邊在地特色的社區地標景觀，並做為社區藝文據點及社區特色產物的義賣小舖外，勢必引發另一波社區輕旅行及打卡新熱潮。

地檢署觀護人鄭博介、張芙珊出席該專案活動。鄭博介表示，仁和關懷協進會自2011年起協助推動易服社會勞動制度迄今已近10年，截至今2020年3月底止，共分派177名社勞人於該機構執行，累計5萬2016小時勞動時數，換算成每年最低時薪已創造了超過8百萬元的勞動產值。

他說，勤務內容從早期的社區環境清掃、到中期的社區景觀營造、文創小物製作，到近期的關懷據點活動支援，社區內處處可見社勞人努力的成果，讓柔性司法的溫度沁入每位社區民眾的心裡。

社勞人王男說，其年少時不懂事又結交壞朋友，不僅惹禍上身，也傷透家人的心，其感謝社區的阿公、阿嬤將其當成家人對待，時隔多年又能重新感受到家庭的溫暖，其覺得很榮幸有機會為社區做事，日後會成為他永不遺忘的記憶，並提醒著自己「嘸通夠做歹子」。

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