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「支持統一是叛國」民進黨立委林靜儀涉散布謠言　法官不罰

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▲▼民進黨國際部主任林靜儀。（圖／記者李毓康攝）

▲現為民進黨國際部主任林靜儀涉在專訪中主張「支持統一恐構成叛國」，違反《社維法》散布謠言，法官經查認定此話並非她所述，因此不罰。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者孫于珊／台北報導

民進黨立委林靜儀在今年總統大選前，接受媒體專訪時涉主張「支持統一恐構成叛國」，引發各界熱議，林不僅為此辭去蔡英文總統競選辦公室發言人職務，還被依違反《社會秩序維護法》移送。但台北地院經查，認定媒體是自行下標，林並未說過該主張，因此裁定不罰。可抗告。

林靜儀於2019年12月30日接受德國之聲專訪時，提出「中共不放棄武力犯台下，支持統一是叛國行為」等內容，更於2020年1月2日發佈於臉書粉絲專頁上，警方認為林意圖散佈不實言論，受訪內容使聽聞者心生恐慌，違反《社維法》。

林靜儀辯稱，當時她以蔡英文總統連任競選辦公室發言人的身分，接受德國之聲記者的專訪，但訪完後，德國之聲自行以「主張統一恐構成叛國」為標題刊出，她發現非常不妥，已嚴重扭曲訪問內容，競選辦公室立即向德國之聲提出抗議，德國之聲將標題改為「主張統一恐構成『叛國』」，並在專訪最後說明標題變更理由，且她在專訪中從未說過「支持統一就是叛國」這句話，反而是國內其他媒體扭曲或用更聳動的標題來談論這次專訪。

法官經查後指出，整篇專訪內容，林靜儀是就兩岸統獨、外交、死刑、香港問題等議題接受訪問發表看法，並無「支持統一就是叛國」的言語，且德國之聲記者有傳訊「這是我最後可以爭取到的」、「請代我向委員表示歉意」等截圖，證明林確實有向德國之聲提出抗議。

德國之聲修改標題後，有在專刊最後註記說明，原標題引號運用的方式，可能令部分受眾誤認為該段聲明完全引用林靜儀委員訪談原文，因此將標題的標點符號運用做出適當調整。

此外，林靜儀也認為，在中共堅持武力併吞台灣並且完全不承認中華民國主權存在的情況下，附和支持中國以武力併吞台灣的主張，是對於我國主權的威脅，也會對國家安全造成危害。因此法官認定「主張統一恐構成叛國」的標題是德國之聲自行標註，並非林所陳述的內容，裁定不罰。

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