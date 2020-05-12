酒店女活活餓死2歲兒　涉案哥哥求法官讓他回家...22日精神鑑定

▲林姓兄妹與蕭男涉把2歲男童關廁所，還不時毆打，食物也給的少之又少，致男童必須喝馬桶水解渴，最後骨瘦如柴活活餓死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名林姓男子（現年24歲）涉與在酒店工作的21歲妹妹（男童生母）及其蕭姓男友，共同凌虐2歲外甥，被依妨害幼童發育罪起訴並羈押。台北地院12日下午開庭審理是否繼續羈押林男，林男求法官讓他回家，「若有罪我願意承擔」，其法扶律師陳彥君也主張，林男並非畏罪潛逃，而是不知道自己被通緝，請求法官停押，以限制住居或責付其母親代替。

檢察官指出，林男是被通緝到案，在林男逃亡期間，同案被告林妹妹與蕭男都將罪責推給林男，林男不僅有逃亡之虞，權益也無法保證，因此請求法官繼續羈押。

律師表示，蕭男曾謊稱林男有回到林妹妹的共同居所，且在林男被逮捕前，他不知道男童死亡，也不知道自己被通緝，並非畏罪潛逃，會離開台北是因為林男無經濟能力，沒食物吃，妹妹也沒拿錢回家，所以才選擇他處謀生，而目前罪責是被妹妹與蕭男所推卸；此外，相關證詞也已經過調查，林男無共同勾串共犯或逃亡的可能，請法官停止羈押，予以限制住居或實付與母親替代即可，若繼續羈押可謂輕重失衡。

▲林女每天拿錢和蕭姓男友到處玩樂，放任孩子活活餓死，2人被依遺棄致死罪起訴。（圖／翻攝臉書）

林男也請求法官讓他回家，若最後被判有罪，他願意承擔；他也說到，2018年10月離開妹妹住所至2020年2月被查獲期間，他曾住在台中車站，無固定居所，但都有用電話跟母親聯繫，今年過年也有回嘉義，但都沒聽說過自己有被通緝的消息，他沒收看電視、報紙的習慣，母親也沒跟他說，頂多在工作時有跟人交談；另外他解釋，被通緝到案後，會騙警察說沒手機是因為他太緊張。

檢察官對此認為，林男居無定所，有逃亡之虞，請法官予以羈押。然而律師表示，林男會居無定所是因為他在台中有一些陣頭與廟會的工作，他並不知道警察在找他，不過林男現在願意接受限制住居，好好待在家受司法調查。

法官需經評議後才會做出裁定，並表示5月22日早上已為林男安排到醫院做精神鑑定。開庭結束後，林男還押。

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