雲端最前線／罷韓票將過門檻？藍營總動員救韓國瑜？

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距離罷韓投票不到一個月，根據最新民調，有36%市民贊成罷韓，且一定會去投票，換算票數後有機會跨過57.5萬門檻。面對罷韓危機，國民黨主席江啟臣表示，會坦然面對民調，但已傳出國民黨為了救韓，不排除總動員！但近日檢調查獲有台辦資助韓國瑜2020大選，起訴7人，雖然國民黨澄清反對任何賄選行為，不過恐怕會連帶影響罷免案。《雲端最前線》12日邀請桃園市議員王浩宇、桃園市議員黃敬平以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

台灣新增1名新冠肺炎死亡個案，累積7人。雖然已經連續29天沒有本土病例，但會不會影響解封時間點？台大公衛學院副院長陳秀熙表示，現在台灣進入「後防疫時期」，但仍不能輕忽，想要回到接近正常的作息，至少得再觀察一週。

台灣連續29天無本土新增案例，且指揮中心11日宣布連續4天「+0」，澎湖縣領先全台，縣長賴峰偉宣布，5月13日起解除戶外戴口罩規定，但人潮聚集處、搭乘大眾運輸等仍應配戴口罩，並放寬集會人數上限至室內100人、戶外500人，其他縣市也將跟進？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。