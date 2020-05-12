人妻控夫家吐痰虐待　老公說她經常不回家...怨偶准離

▲外配指控遭丈夫在臉上吐痰，婆婆也言語霸凌，訴請離婚，法官認為婚姻已生破綻而准離，至於未成年兒子的監護權則判給丈夫。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名外籍配偶小鳳（化名）嫁來台灣後，婚姻卻不幸福，她指控丈夫會在她臉上吐痰，婆婆也會辱罵虐待她，因此訴請離婚。但丈夫否認吐痰，也解釋是因小鳳不照顧3歲兒子，常半夜才回家，甚至不回家，母親才會責備她。台北地院認為婚姻已生破綻，無法維持也無回復的希望，因此准離，兒子監護權則判給丈夫。可上訴。

「兒子留在台北你身邊，他也該可以送幼兒園、托兒所，由衷地希望他能健康、快樂、長大，我也會抽出時間時常來探視他，我由衷地希望對他的影響降到最小」，小鳳提出的離婚協議書中，記載著與兒子分離的不捨。

小鳳主張，她和丈夫於2008年2月在越南結婚，同年5月在台登記，婚後育有未成年的兒子，3人與婆婆同住，但婆婆經常以「騙吃騙住騙婚」、「不要臉」等語辱罵她，丈夫也曾在她臉上吐痰，且兒子出生後，與丈夫幾無互動和性生活，婚姻有名無實，婆婆也一直將她驅趕離家，丈夫未為慰留，因此2018年7 月間與丈夫分居。

丈夫則說，小鳳初到台灣語言不通，他均有提供小鳳每月零用金3000元，後來小鳳要求出外工作，小鳳的薪資所得均自由運用，而母親會責備小鳳是因為兒子3歲後，小鳳即與同伴出遊，三更半夜才回家，後來又經常不回家，致罹患高血壓、糖尿病、支氣管症等慢性病的母親要自己照顧小孩，十分辛苦，才會說出氣話，母親並無虐待小鳳，丈夫也強調自己未曾在小鳳臉上吐痰。

小鳳的友人也出庭作證稱，有去過小鳳家10幾次，看過婆婆會唸小鳳，也會罵小鳳「不要臉的女人」、「一直賴在這裡不搬出去」，但沒有其他動作，只聽小鳳提過婆婆會在小鳳臉上吐痰。法官認為，友人的證詞多轉自小鳳口述，根本無從了小鳳與婆婆互動的前因後果，因此不予採信。

法官指出，婚姻關係的維繫與溝通本就不易，而雙方除一般家庭背景的不同外，還有年齡、國籍、文化、對彼此期待等差異，更加艱辛；法官詢問丈夫是否要挽回小鳳，但丈夫僅答稱給小鳳自由、也只能這樣等語，顯見丈夫未試圖化解或理解小鳳因婆婆成見所受的委屈，更無積極與小鳳協調，認定婚姻已生破綻，故判准離婚，並考量一切情況，依子女的最佳利益，兒子監護權由丈夫單獨認之。

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