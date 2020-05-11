　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

BMW擋門口被貼「好狗不擋路」　違停車主竟告2罪再索賠26萬...法官全打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市簡姓小黃司機去年1月因排班糾紛與張姓司機交惡，竟開車撞飛張致死後被警方送辦。（圖／達志示意圖）

▲愛車BMW違規停在別人店門口，車身被貼「好狗不擋路」貼紙，車主氣的提告求償，但都敗訴。（示意圖／達志）

記者孫于珊／台北報導

一名楊姓男子把愛車BMW停在郭姓男子的店門口，沒想到BMW竟被郭男貼上「好狗不擋路」字眼等貼紙，雙方因此爆發口角衝突，令楊車主氣得提告毀損、恐嚇，並求償26萬元。台北地院認為，楊車主違規在先，且貼紙並未造成車身受損，求償無理，因此刑、民事均判楊車主敗訴。

楊車主主張，2018年3月27日下午4時許，他發現郭男在他的BMW車身貼上載有「好狗不擋路」、「請勿擋住出入口」等語的PVC貼紙，當他要開車駛離現場時，郭男又對他恫稱「這邊不能停車，你再給我停試看看，我就再繼續貼！」「我就要貼得你整台，看你何時要移走」等語，還推擠他，致他右上臂紅腫受傷。

楊車主認為，郭男的貼紙貶損他的社會評價及人格尊嚴，侵害他的名譽權，也破壞了愛車烤漆，害他需支出修復費用7萬元、車輛鍍膜美容費用3萬元，受有財產上損害，且郭男的恐嚇、推擠，讓他心生畏懼，不法侵害他的自由權及身體權，一切都讓他精神痛苦，因此除了求償車輛受損費10萬元外，另求償精神慰撫金16萬元，共26萬元。

郭男則說，當時BMW擋住他公司出入口，又無聯絡方式，車主也不在現場，也不知車主是何人，貼貼紙只是針對車子，並沒有針對車主，並無侮辱犯意，而雙方會發生爭執，是因為車主到場後，未立刻將車輛開走，吵架過程中，由於雙方太靠近，他才會動手推開郭男，但郭男並未受傷，他僅是用手推對方胸口位置一下，沒有用力推，郭男未因此倒地，連後退也沒有，且從頭到尾，車主一點都沒有害怕的樣子，他之後也有將貼紙從車上撕下。

法官認為，楊車主違規停車妨礙他人出入，違反道路交通管理處罰條例在先，而郭男以「好狗不擋路」貼紙告知他人勿妨礙通行，屬合理個人意見表達，且郭男是使用不留殘膠、不傷車體的貼紙，撕下後沒有明顯損害，另楊車主留在原地與郭男吵架10幾分鐘，過程中郭男未阻擋對方離開，顯見楊車主沒有感到恐懼，此外，楊車主也沒有提出診斷證明書，證明因對方推擠造成的傷勢，因此法官認定罪嫌不足，刑事部分判郭男無罪。全案上訴後，高等法院判決駁回確定；民事部分也採用刑事判決見解，判楊車主敗訴確定，求償26萬元無理由。

►保養變美就靠它！

【更多新聞】

影／補教名師劉毅「開除女特助」變更設立人　被控偽文以「切結書慣例」爭清白

影／被爆染病墮胎遭網酸「鮑鮑換包包」　亞洲波神大受傷：已不信任對方人品！

影／開車與女騎士碰撞！前北市議員搬出「聖嚴法師」…雙方無條件和解

ET快訊
小甜甜病床照曝光！「自己吃藥解決」變大病：老天給我嚴重警告
男打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊
滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光！網驚：背景超狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW擋門口被貼「好狗不擋路」　違停車主竟告2罪再索賠26萬...法官全打臉

議員踼爆國宅減震官商勾結　市府告包商詐欺…3大機構鑑定都OK

遭爆逼酸民下跪…直播主出面喊冤「對天發誓沒動手」！再曝：我馬上請他起來

269旅中尉自殺案遺體解剖　掌心確認沒有「刀、血、烏龜」字樣

持20cm水果刀亂捅人！無辜超商店員胸腰噴血險死　他辯：腦波被控制

區間測速出包！全台剩3縣市執法…警政署：第3方驗證過關再啟用

起底黑道太子爺逃亡障眼法　偷金飾後竟躲百貨隔壁商旅...警：真的很敢！

補教名師劉毅「開除女特助」變更設立人　被控偽文以「切結書慣例」爭清白

南投神木村森林火警燒損2公頃　黑鷹直升機高空灑水10公噸

新北勞工局員工嗆殺副局長！持「西瓜刀」埋伏見人就揮　下場出爐

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

汪東城認和藤井Lena「只是緋聞」　戀愛等緣分：努力跟上辰亦儒的腳步！

BMW擋門口被貼「好狗不擋路」　違停車主竟告2罪再索賠26萬...法官全打臉

議員踼爆國宅減震官商勾結　市府告包商詐欺…3大機構鑑定都OK

遭爆逼酸民下跪…直播主出面喊冤「對天發誓沒動手」！再曝：我馬上請他起來

269旅中尉自殺案遺體解剖　掌心確認沒有「刀、血、烏龜」字樣

持20cm水果刀亂捅人！無辜超商店員胸腰噴血險死　他辯：腦波被控制

區間測速出包！全台剩3縣市執法…警政署：第3方驗證過關再啟用

起底黑道太子爺逃亡障眼法　偷金飾後竟躲百貨隔壁商旅...警：真的很敢！

補教名師劉毅「開除女特助」變更設立人　被控偽文以「切結書慣例」爭清白

南投神木村森林火警燒損2公頃　黑鷹直升機高空灑水10公噸

新北勞工局員工嗆殺副局長！持「西瓜刀」埋伏見人就揮　下場出爐

俄羅斯確診病例「超越英國」　累積22萬例世界第三

滴妹飲料店臉書被灌爆！　客服有禮貌回應…帳號居然是哥哥阿滴

Chuck 70染上粉嫩色！Converse超夯系列更環保　提前鎖定夏季最高顏值鞋款

腳踝扭傷小心「骨壞死」！醫曝超強破壞性：骨頭的大麻煩

議員質詢虐童案反被社工「反咬」？！　林燕祝：社工修理議員之風不可長！

中職／球迷擊掌、躲雨有群聚風險？吳志揚：都有戴口罩

BMW擋門口被貼「好狗不擋路」　違停車主竟告2罪再索賠26萬...法官全打臉

金泰希《鬼媽媽》劇本最心痛一幕只播出1分半：拍完仍在車上哭不停

衝夜店狂歡86人慘確診！年輕人「不懂事」成禍首　韓媒大罵：防疫倒退回一個月前！

玉山盃520平鎮三重兩地開打　U18亞青9月如期舉行

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

即／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

人妻拉老闆上摩鐵　丈夫房外苦等8小時

直播主闖高雄鬼屋　竟聽見「嗯～」喘息

嘉義離奇車禍！賓士車駕駛「沒穿衣服」落跑

母親節出遊返家遭擊落！孝女坐燙柏油路面緊抱昏母

逆向開上百齡橋　害5傷後棄車逃

國道5歲童遭甩出車外　警曝關鍵原因

生蠔店老闆以偷拍紓壓！短裙妹點餐遭洩底

激烈壞壞500次↑！他逐次紀錄感受　正宮崩潰

更多熱門

相關新聞

恐怖人夫拿打火機提汽油桶欲潑妻！法官准離

恐怖人夫拿打火機提汽油桶欲潑妻！法官准離

蔡姓男子與妻婚後常因生活瑣事吵架，一日2人再度發生衝突時，蔡男衝動之下竟將老婆關在浴室，手上拿著打火機欲拿起汽油潑她，嚇的蔡妻趕緊趁老公消氣時衝回娘家避難。雖蔡男事後有跑去向丈母娘求情稱，「只是嚇嚇她」，但夫妻長年失和下蔡妻已身心俱疲，故她決定向法院請求離婚，法官審結予以判准。

開BMW申請紓困　男順利通過

開BMW申請紓困　男順利通過

沒拍嗝就仰躺…女嬰嗆奶亡！保母判賠250萬

沒拍嗝就仰躺…女嬰嗆奶亡！保母判賠250萬

男見妹子站路旁！小嘴假問路小頭卻狂蹭　被判刑

男見妹子站路旁！小嘴假問路小頭卻狂蹭　被判刑

BMW X7進化「寬體大休旅」

BMW X7進化「寬體大休旅」

關鍵字：

BMW好狗不擋路車主恐嚇求償敗訴貼紙侵權

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面