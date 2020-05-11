BMW擋門口被貼「好狗不擋路」　違停車主竟告2罪再索賠26萬...法官全打臉

▲愛車BMW違規停在別人店門口，車身被貼「好狗不擋路」貼紙，車主氣的提告求償，但都敗訴。（示意圖／達志）

記者孫于珊／台北報導

一名楊姓男子把愛車BMW停在郭姓男子的店門口，沒想到BMW竟被郭男貼上「好狗不擋路」字眼等貼紙，雙方因此爆發口角衝突，令楊車主氣得提告毀損、恐嚇，並求償26萬元。台北地院認為，楊車主違規在先，且貼紙並未造成車身受損，求償無理，因此刑、民事均判楊車主敗訴。

楊車主主張，2018年3月27日下午4時許，他發現郭男在他的BMW車身貼上載有「好狗不擋路」、「請勿擋住出入口」等語的PVC貼紙，當他要開車駛離現場時，郭男又對他恫稱「這邊不能停車，你再給我停試看看，我就再繼續貼！」「我就要貼得你整台，看你何時要移走」等語，還推擠他，致他右上臂紅腫受傷。

楊車主認為，郭男的貼紙貶損他的社會評價及人格尊嚴，侵害他的名譽權，也破壞了愛車烤漆，害他需支出修復費用7萬元、車輛鍍膜美容費用3萬元，受有財產上損害，且郭男的恐嚇、推擠，讓他心生畏懼，不法侵害他的自由權及身體權，一切都讓他精神痛苦，因此除了求償車輛受損費10萬元外，另求償精神慰撫金16萬元，共26萬元。

郭男則說，當時BMW擋住他公司出入口，又無聯絡方式，車主也不在現場，也不知車主是何人，貼貼紙只是針對車子，並沒有針對車主，並無侮辱犯意，而雙方會發生爭執，是因為車主到場後，未立刻將車輛開走，吵架過程中，由於雙方太靠近，他才會動手推開郭男，但郭男並未受傷，他僅是用手推對方胸口位置一下，沒有用力推，郭男未因此倒地，連後退也沒有，且從頭到尾，車主一點都沒有害怕的樣子，他之後也有將貼紙從車上撕下。

法官認為，楊車主違規停車妨礙他人出入，違反道路交通管理處罰條例在先，而郭男以「好狗不擋路」貼紙告知他人勿妨礙通行，屬合理個人意見表達，且郭男是使用不留殘膠、不傷車體的貼紙，撕下後沒有明顯損害，另楊車主留在原地與郭男吵架10幾分鐘，過程中郭男未阻擋對方離開，顯見楊車主沒有感到恐懼，此外，楊車主也沒有提出診斷證明書，證明因對方推擠造成的傷勢，因此法官認定罪嫌不足，刑事部分判郭男無罪。全案上訴後，高等法院判決駁回確定；民事部分也採用刑事判決見解，判楊車主敗訴確定，求償26萬元無理由。

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