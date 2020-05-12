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紓困補助惹民怨　立委蘇震清促衛福部訂出明確標準

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▲立委蘇震清反映政府紓困補助的標準不一，要求衛福部訂出一套明確作業標準 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲立委蘇震清反映政府紓困補助的標準不一，要求衛福部訂出一套明確作業標準 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

立法委員蘇震清最近一再接獲陳情，反映政府紓困補助的標準不一，造成民眾申請困難，公所承辦人員也很為難。對此，蘇震清要求衛福部訂出一套明確標準，讓第一線承辦人員可以依循。衛福部承諾這兩天公布細節，以符合「從簡、從速、從寬」的目標。

▲立委蘇震清反映政府紓困補助的標準不一，要求衛福部訂出一套明確作業標準 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲立委蘇震清。

受疫情影響，在夜市辛苦擺攤的一位攤商，生意受疫情影響而一落千丈，卻因為10多年前領過勞保退休金，在申請紓困補助金時，被公所承辦人員拒於門外。另有單親媽媽的戶籍設在娘家，自己帶著兩個小孩在外租屋，平常以打零工維持生計，她擔心會因為「一戶只能一人申請」的規定，無法申請紓困補助金。

蘇震清表示，為了紓困的救命錢，讓不少在社會底層掙扎的鄉親，來回跑了好幾趟，還是被拒絕收件。服務處近來接到許多民衆陳情，都在反映紓困補助金的認定標準不一，以致無法申請到紓困金。也因此，政府的美意無法讓人民充分感受到，甚至還造成民怨。

其中最常遇到的「領過勞退能不能申請萬元紓困補助？」為例，目前沒有勞保且生計確實因疫情影響而陷入困境的民眾，應該是有申請資格的，但公所的認定卻不一。讓申請民眾及承辦人員無所適從，迭生怨言。

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