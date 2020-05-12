國民黨啟動「反罷韓」　江啟臣：與韓國瑜共同面對承擔

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票6月6日舉行，國民黨主席江啟臣12日受訪時強調，國民黨的態度就是共同承擔、一起面對，韓國瑜市長、高市府任何需要黨中央配合的事情，絕對全力配合。

國民黨展開行動挽救罷韓危機，先是成立反罷韓因應小組，由江啟臣坐鎮指揮，秘書長李乾龍擔任召集人，兩人11日南下低調韓國瑜會面。李乾龍12日現身高雄市黨部時表示，韓國瑜希望對罷韓能低調，但會高調做防疫工作，也表示國民黨一定配合韓市長的定調，更透露5月20日以後他應該有個對外說明。

江啟臣12日在黨中央受訪時表示，黨中央會隨時間環境變化準備相關因應，過程中任何需要黨中央提出作法或因應建議的，也都有相關人員、配套，他重申，最重要的是罷免投票對黨中央來說，絕對是非常重要的事，會跟韓國瑜共同面對承擔。

媒體問及若罷免案通過，黨中央有無進行沙盤推演，江啟臣則說，很多事情不便這時對外講，但6月6日投票，執政縣市長、黨員同志都會共同攜手合作， 這就是國民黨現在的態度。

江啟臣強調，他與李乾龍上任以來一一拜訪全國各縣市，因應高雄投票，到高雄的次數比較頻繁，此外，國民黨有針對罷韓組成因應小組，進行分工與策略調整，由李乾隆負責相關執行工作，因此到高雄也很正常。

