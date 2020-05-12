北市松江錢櫃冒白煙！民眾急報警...「例行消毒」虛驚一場

▲松江錢櫃8時許進行消毒，冒出水煙讓民眾誤以為是火警發生。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

北市錢櫃幾乎都因安檢不合格停業，儘管已經改善完成，仍需等待北市府安排時間辦理聯合稽查，但在12日上午8時許，在松江路上的錢櫃突然冒出白煙，嚇得民眾以為錢櫃又發生火警，緊急通知警消到場。

大批警消趕往現場時，卻發現是錢櫃趁休息期間，在店內裝設「水煙式」消毒裝置，因消毒時冒出的白煙煙霧過大，才會讓民眾誤以為是火警發生，消防人員也在現場確認沒有狀況後離開。

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