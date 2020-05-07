快訊／錢櫃大火究責！柯文哲指示：消防局長吳俊鴻記過留任

記者楊亞璇／台北報導

台北市錢櫃林森店4月26日火警釀6死，北市消防局長吳俊鴻5日口頭請辭。黃珊珊7日受訪說明，市長柯文哲認為吳局長督導的確有不周，將記過懲處，另外是他的去留，希望他能夠留下來，把制度漏洞補起來，把事情做起來再來討論以後的事情。

▲台北市消防局長吳俊鴻。（圖／記者林敬旻攝）

對於調查報告內容，黃珊珊說，第一，現場人員3月6日、3月30日、4月22日三次稽查是否未如實反映現況，或涉有怠惰沒有稽查，第二是幕僚單位責任，48小時應上傳安檢表上傳系統，沒有做到，相關場所檢修設備直接登載和合格，而不是需補查，最後是，指揮官由消防局跟都市發展局的副局長輪流擔任，都沒有做到督導責任，有相關缺失。此外，公安督導會報，沒有如實呈現檢查狀況，造成府級沒有辦法掌握狀況。而黃珊珊所提的指揮官為消防局副局長畢幼明、都發局副局長羅世譽。



黃珊珊強調，懲處結果是考績會決定，至於政務官沒有所謂的懲處，就是口頭警告或是直接下台，但是北市這麼多年市長上任後，對政務官是有懲處制度的，他認為吳俊鴻督導不周部分要記過，但也認為救災也有相對功勞，所以局長應該要把事情處理好再來討論，賞罰分明是柯的立場。

黃珊珊表示，事務官的部分，因為督導是兩個局的副局長，事務官最高層級是到副局長，政務官是局長，調查的是行政責任，業者方面，則是由檢方調查刑事責任，「我們可能有疏失、可能有偷懶，但是絕對沒有包庇」。

黃珊珊也透露，她已經寫兩天臉書幫消防人員講話，當議員22年，消防人員幾乎沒有風紀問題，很績優的機關，打火弟兄的反應，她詢問他們有沒有放水，「同仁說我為什麼要放水，我放水下一個死掉的就是我的同事」，對稽查人員來說何等嚴重，這是基本常識。



黃珊珊說，錢櫃發生大火，消防員仍救出156位民眾，27分鐘撲滅火勢，這是火困難任務，他們做到了，還是要強調「打火弟兄是英雄」。