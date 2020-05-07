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錢櫃設置24小時服務專線處理賠償事宜　強調練台生一定會出面鄭重道歉

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▲錢櫃今（7）日表示公司已成立24小時服務專線，以協助罹難者家屬及傷者善後。（圖／記者屠惠剛攝）

▲錢櫃今（7）日表示公司已成立24小時服務專線，以協助罹難者家屬及傷者善後。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

台北市錢櫃KTV林森店大火釀6死，錢櫃今（7）日表示，為協助罹難者家屬及傷者善後，公司已成立24小時服務專線，承諾將竭盡全力協助各方面的救助與補償事宜，也強調董事長練台生一定會在適當的時間點出面，向罹難者家屬、傷者及社會大眾鄭重道歉，而目前實際賠償金額仍須等待保險最終拍板。

台北市林森北路錢櫃KTV 26日上午近11時驚傳火災，釀5人喪生、1人命危、54人送醫的悲劇。錢櫃28日宣布除原本因消防安全問題而停業的門市外，全台錢櫃門市主動全面暫停營業一週，重新檢討查核相關消防安全設施及管理模式，並加強進行內部教育訓練。

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▲興櫃KTV業者錢櫃執行長連福財（圖右）、錢櫃董事嚴智徑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲興櫃KTV業者錢櫃執行長連福財（圖右）、錢櫃董事嚴智徑。（圖／記者屠惠剛攝）

對於錢櫃董事長練台生至今未出來面對，錢櫃主管表示，公司此刻比道歉更為重要的是要接受火警調查，並改善公安與消防安全，同時處理死傷者的賠償。對於當日火災錢櫃深表歉意，也全力協助傷者及配合罹難者家屬善後。

對於當天部分傷者自行就醫、未留下聯絡資料無法取得聯繫，錢櫃於今天成立24小時服務專線，請當天自行就醫的傷者主動與公司聯繫，承諾將竭盡全力協助各方面的救助與補償事宜。

另外，錢櫃日前承諾預付罹難者家屬新台幣200萬元賠償金，錢櫃主管表示，目前已有三位罹難者家屬收下賠償金，另有三位家屬因擔憂影響理賠金而未收下，但錢櫃強調這筆金額是希望先解決罹難者喪葬費等急用，慰問金算不算理賠金可以再討論，也強調錢櫃是帳目清楚的興櫃公司，一定會負起責任。

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