錢櫃安檢不合格又一間！旗下會所遭北市府開罰12萬元

▲錢櫃驚傳重大火災意外，全台門市暫停營業一周。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

興櫃KTV業者錢櫃旗下錢櫃會所今（4）日因防火門無法正常關閉，遭台北市政府以安檢不合格為由，按建築法開罰12萬元罰鍰；錢櫃表示，將儘快改善再報驗，其餘門市因辦理教育訓練及消防設施自主安全檢查，自上月28日起暫停接待客人一週。

台北市林森北路錢櫃KTV 26日上午近11時驚傳火災，釀5人喪生、1人命危、54人送醫的悲劇。錢櫃28日宣布除原本因消防安全問題而停業的門市外，全台錢櫃門市也將主動全面暫停營業一週，重新檢討查核相關消防安全設施及管理模式，加強進行內部教育訓練。

請繼續往下閱讀...

▲SOGO錢櫃。（圖／記者屠惠剛攝）

針對目前門市安檢情況，錢櫃表示，目前台中店已改善完成並經複檢完成；另外，台北松江店、台北南京店、台北敦南店、台北中華新館西門店已改善完成，目前尚待台北市政府安排時間辦理聯合檢查。

錢櫃、好樂迪分別成立於1986年和1993年，現任董事長為練台生、顏瓊章，為國內KTV兩大龍頭業者。多年來，雙方曾經歷對峙、尋求合併、遭公平會駁回等階段，目前彼此交叉持股，好樂迪持有錢櫃26.06%，錢櫃持有好樂迪約32%，都是實質上最大股東。

市場人士指出，錢櫃台北林森店近5年平均對錢櫃貢獻近8％營收、逾6％獲利，火災停業對公司營運影響大。而目前暫停營業據點位於台北及台中精華地段，預期將對公司短期營運造成顯著衝擊。