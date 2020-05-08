錢櫃大火受困有陰影　受害者痛批練董沒誠意、不排除集體提告

▲台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

林森錢櫃大火釀6死也燒出台北市的公安漏洞，北市8日下午舉辦家屬說明會。會後，707包廂的受害者林先生抱怨，錢櫃沒有很認真做後續的賠償或溝通，接觸最多的反而是台北市政府，「如果真的沒有拿出誠意，我們707的會集體提告」。

意外發生時，林姓受害者與友人被困在707包廂，當時因注意到該包廂有緩降梯才躲入，但想到緩降梯無法使用，反而因此受困包廂，拖了40分鐘才被消防人員搶救出火場。如今回想當時的危急狀況，心中害怕油然而生，林先生忍不住哽咽。

林先生回憶，那時當下同仁有碰到服務生，「本身朋友已經發現火災，但服務生本人有點在狀況外，搞得我們很慌張」；他直言，錢櫃應該要注重員工教育訓練及火場知識，讓大家在輕鬆之餘可以保障安全。

▲林森錢櫃大火受害者林先生。（圖／記者陳家祥攝）

而火災發生至今近2周時間過去，林先生回想起當時的危急狀況仍心有餘悸，直言還沒有辦法放下，「你會想到那感覺，沒辦法，只要去KTV或路過唱歌場所，都很不安全，在想起事發當下的回憶，我們現在還沒辦法放下」。

林先生說，只要到了密閉式空間甚至高樓層都會害怕，當時和朋友躲在707包廂是因為那邊有緩降梯的門，「但是好死不死，我們以為那個門可以開，但是沒辦法，是鎖死的，我們全部因為這樣浪費黃金時間，躲在那40分鐘才等到救援」。

「我覺得緩降梯這門沒辦法開，是導致我們第一時間沒有辦法逃出來，害我們受困40分鐘的原因之一。」林先生表示，錢櫃都沒有做任何的解釋，但這是很重要的事。他直言，董事長（練台生）的態度，不是一個企業家該有的態度，「你有疏失就應該出來道歉，不是躲在後面交給下面員工處理，至少讓人知道你勇於認錯」。

林先生說，目前覺得錢櫃沒有很認真跟受害者做後續的賠償或溝通，「我們都覺得他們沒有很重視我們，我們有這樣感受，覺得我們沒有受重視，事前一直在等待，好像沒有結果」；他表示，事發後接觸最多的是市政府，反而是錢櫃有時候講個電話1、2通就沒了，「所以我覺得市府比錢櫃更重視我們的後續的一些問題」。

林先生說，如果錢櫃真的沒有拿出誠意，707包廂的人會集體提告，因為這攸關到我們的生命安全，需要被重視。