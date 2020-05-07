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練台生向罹難者上香！錢櫃想先付200萬賠償金　3家屬害怕拒收

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▲▼錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片裝潢全燒光。（圖／北市府提供）

▲錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片裝潢全燒光。（圖／北市府提供）

中央社記者江明晏台北7日電

錢櫃KTV林森店火警釀6死，錢櫃表示，依承諾已預付罹難者家屬新台幣200萬元賠償金，但有3位家屬憂影響理賠金拒收，而實際賠償金額還需等待保險最終拍板。

錢櫃KTV林森店火警釀6死，錢櫃執行長連福財表示，依承諾已預付罹難者家屬200萬元賠償金，另加發目前仍在加護病房傷者10萬元慰問金，實際賠償金額還需等待保險最終拍板確定。

不過，連福財表示，預付的200萬元賠償金，有3位罹難者家屬已收到，但另有3位家屬因擔憂會影響理賠金而拒收；但錢櫃強調，慰問金算不算理賠金之後可以再談，主要是怕理賠時間太長，希望能先解決家屬急用，錢櫃是帳目清楚的大公司，可以不必擔憂。

▲▼錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片裝潢全燒光。（圖／北市府提供）

▲錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片裝潢全燒光。（圖／北市府提供）

針對錢櫃火災責任釐清，連福財坦言「我們沒有這個臉和資格去對大家說明什麼」，就等警調單位和司法單位來釐清。

由於上次錢櫃高層致歉的記者會，董事長練台生並未現身，連福財表示，這段時間董事長相當悲痛，也低調去向每位罹難者上香致意。

錢櫃傍晚官網聲明指出，錢櫃自林森店門市火災事件發生後，除由集團董事會代表出面道歉外，並成立關懷小組積極聯繫所有罹難者家屬及傷者，在第一時間致上慰問金表達公司的歉疚，後續賠償事宜持續進行中。

▲▼錢櫃救援時，消防員替1女子戴上共生面罩，並將她抱起。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲錢櫃救援時，消防員替1女子戴上共生面罩，並將她抱起。（圖／記者黃彥傑翻攝）

錢櫃強調，待所有事情圓滿完成後，董事長練台生一定會向受到創傷者、家屬及社會大眾鄭重的道歉，這本是一個更負責任的做法與態度，而非是人云亦云虛應其事的表面道歉。

錢櫃指出，這個事件中雖然所有消防設備都有設置及定期維護檢修，但因人員的疏失造成此重大意外，公司責無旁貸，一定會以絕對負責的態度來面對，希望社會大眾能給錢櫃及全體員工一個機會，能夠讓錢櫃的招牌再度重生。

▲▼林森錢櫃救援畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲林森錢櫃救援畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

此外，為重新檢討查核相關消防安全設施及管理模式，錢櫃日前讓全台所有門市暫停營業一週，連福財表示，7天訓練期告一段落，這段時間全台正職與計時合計共1400多位員工，一共上了200多堂課，並辛苦反應演練，坦言「他們壓力比平常更大」。

除了林森店及安全相關檢查仍在等待複檢的台北市松江店、南京店、中華新館外，錢櫃全台其餘店面均恢復營業。

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