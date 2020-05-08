錢櫃大火究責　北市府：若釐清政府有疏失可提出國賠

記者陳家祥／台北報導

林森錢櫃大火釀6死也燒出台北市的公安漏洞，北市8日下午舉辦家屬說明會，總共有71戶家屬、超過百人到現場。會後副市長蔡炳坤說，主要是解釋受害者、家屬可爭取的權利；蔡說，程序上還沒說到提告，目前多數家屬都表達願意透過市府的處理平台協調，但若要提告，市府也會提供協助。至於國賠部分，法務局長袁秀慧說，目前沒有家屬提到國賠問題。

蔡炳坤說，今天主要是消保官就家屬的權益先做說明，家屬或本人可以求償的有哪些，如往生者的喪葬費、扶養費、精神補償、醫療費等等；傷者的醫療費用、勞動力受損費用以及精神慰藉等。說明完後由14位律師1對1，分梯次個別諮詢。

而是否有家屬需要北市府代為提告？蔡炳坤說，今天多數家屬都表達願意用北市法務局的消保官作為爭議處理的平台，下週開始會讓業者跟受害者家屬進行爭議協商，關於賠償的部分進行協商，希望都能為家屬爭取到應有權益。若協商不成，後續法律程序北市也會提供協助。

至於有提告意願的人是否多？蔡炳坤表示，程序上還沒說提告這事情，現在希望市政府把平台建立起來，讓家屬跟業者就爭議來協商，「如果家屬對協調平台不滿意，就有後續法律問題，會提供相關協助」。

蔡炳坤說，這段期間錢櫃有去拜訪家屬、提供慰問金，「至於誠意，下周會展開讓家屬跟業者協商，有沒有誠意就看後續業者對家屬提出的要求，是不是展現最大誠意、展現解決問題的能力，證明業者有多大誠意解決問題」。

媒體追問，過去的八仙塵暴，新北第2天就假扣押，北市府的態度相對保守？法務局長袁秀慧表示，要不要假扣押，發動權力是被害人身上，市府本身沒有假扣押權利，新北也是協助家屬做假扣押，因此目前如果能在消保平台上解決，還是要讓被害者趕快拿到賠償，才是最重要事情。

至於業者沒做擔保，袁秀慧說，市府先前要求提高預付賠償金態度來看，看起來是有想要解決問題，「下週就會幫願意接受協商平台，業者如果要展現態度的話，下禮拜是很好的場域」。

而是否有家屬也認為市府有責任、要求國賠？蔡炳坤則表示，「目前為止家屬沒提到國賠問題」，其實這件事應該要等檢察官偵辦結果出來，釐清了哪些是業者責任，如果說到時候有政府疏失，當然人民可提出國賠，目前是還沒有。這次家屬談的還是針對業者部分。