　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南檢舉達人「蘇大媽」深夜叫警開門　網友朝聖花圈直擊本尊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

台南知名檢舉達人「蘇大媽」因為積欠租金，昨日（11日）上午9時許被強制執行，當地居民聽聞此事，還致贈「台南之光」、「無懼魯小小」花圈表揚警方。有網友同日深夜在臉書「台南爆料公社」PO文表示，蘇大媽晚間11時40分跑到派出所，因為門關起來了，她就在外面一直叫警察開門，還說12日要找議員陳情。

台南檢舉達人蘇大媽遭法院強制執行，深夜現身派出所外。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

▲網友看到蘇大媽深夜出現在派出所外面。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

蘇大媽因為積欠房東2年租金被法院強制執行，11日上午9時許法院人員會同第二分局警方共二十多人前往位在開山路的住處。她看見大批執法人員進入家門，雖然沒有抵抗行為，卻不停打電話求救，從警政署一路打到勤務中心、台南市警局，不過，強制執行是由法院發出，執法人員也都是依法辦理，最後也只能乖乖配合遷出租屋處，直到她步出家門時已經是下午2時30分左右，總共與警方及法院人員僵持將近5小時。

附近居民聽聞蘇大媽被趕出家門，還致贈警方「台南之光」、「無懼魯小小」花圈。巧合的是，台南一名網友11日晚間想去派出所外看花圈，沒想到剛好撞見蘇大媽本人，於是立即拍下照片PO上臉書「台南爆料公社」，並表示目擊時間是晚間11時40分，「只是想跑來看花圈，竟然看見本尊……大家可以稍微放心點！」

台南檢舉達人蘇大媽遭法院強制執行，深夜現身派出所外。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

▲網友PO文說明蘇大媽的現況。

大約1個小時之後，另一名網友也在同一個社團PO文聲稱，警方已經請人把民眾致贈的花圈收走了，因為蘇大媽還在附近徘徊，派出所乾脆把門關起來，她就一直在外面叫警察開門，鬧了一陣子才騎車離開，揚言12日會向盧崑福、王家貞、謝龍介、蔡淑惠等議員陳情。

據了解，蘇大媽之所以「走紅」，是因為她檢舉的地方幾乎可以說是遍及台南各地，最有名的案件應屬2016年時檢舉一對母子違規設攤賣地瓜，當年12月3日在東寧路郵局前發現地瓜攤老闆的孩子亂跑嬉戲，憤而報警舉發，員警到場後依法開出1200元罰單；但她並不罷休，認為小朋友在騎樓亂跑，老闆擺攤忙生意又無法照料，已經違反《社會秩序維護法》，還指揮員警將小朋友帶回，甚至為此在馬路上與警方發生激烈爭辯。

這樣類似的檢舉案件還不只一次，就在「地瓜事件」後沒幾天，蘇大媽前往台南署立醫院就診，卻在大廳因故與一名女性櫃員發生口角，雙方你來我往，女櫃員為平息紛爭告知自己懷有身孕，卻反遭她指責，「妳懷孕就不要做職務代理人、不要當公務人員，因為妳做社工，就是要接受很多投訴！」

▼法院人員及警方前往蘇大媽住處，依法進行強制執行。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 蘇大媽遭執行 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 蘇大媽遭執行 。（圖／記者洪正達翻攝）

相關新聞

►台南「檢舉女魔頭」蘇大媽欠租慘了！被趕出家門畫面曝光　居民嗨爆

ET快訊
超瞎紓困理由曝！8成職業竟一樣　公所：過來辦的都揹名牌包
美媒爆2021 WBC經典賽取消！　至少2023年前不會舉辦
黃秋生承認準備入籍台灣！　抵台自主隔離14天：感受到自由的空
狠夫婦活燒前妻！爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死7年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南「檢舉女魔頭」蘇大媽欠租慘了！被趕出家門畫面曝光　居民嗨爆

林口2男疑心情不佳　凌晨相約車上尋短

快訊／台南遊樂場驚傳墜樓！經理獨自爬3樓　墜停車場當場死亡

到朋友家拿聖誕樹　他驚見她裸睡「手電筒照射10公分超近觀看」下場慘了

屏東3天交通大執法　開出697張告發單！未戴安全帽+闖紅燈佔7成

快訊／西門町美國街清晨大火　鐵窗噴焰光！黑色濃煙向天竄

台南檢舉達人「蘇大媽」深夜叫警開門　網友朝聖花圈直擊本尊

天母女會計神鬼A錢搬2億！　手法曝光如複製神片《刺激1995》

狠夫婦活燒前妻！爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死7年

基隆安養中心違法占屋賺5000萬　房東討屋反被威脅遭提告

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

到朋友家拿聖誕樹　他驚見她裸睡「手電筒照射10公分超近觀看」下場慘了

屏東3天交通大執法　開出697張告發單！未戴安全帽+闖紅燈佔7成

快訊／西門町美國街清晨大火　鐵窗噴焰光！黑色濃煙向天竄

台南檢舉達人「蘇大媽」深夜叫警開門　網友朝聖花圈直擊本尊

天母女會計神鬼A錢搬2億！　手法曝光如複製神片《刺激1995》

狠夫婦活燒前妻！爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死7年

基隆安養中心違法占屋賺5000萬　房東討屋反被威脅遭提告

林口2男疑心情不佳　凌晨相約車上尋短

快訊／台南遊樂場驚傳墜樓！經理獨自爬3樓　墜停車場當場死亡

台北微醺女講完電話消失！男網友緩慢廁所走出…朋友開門傻了

到朋友家拿聖誕樹　他驚見她裸睡「手電筒照射10公分超近觀看」下場慘了

大聯盟開季具雛形已獲老闆批准　7月開打例行賽82場

新台幣開盤貶值5.9分　以29.92元兌1美元開出

屏東3天交通大執法　開出697張告發單！未戴安全帽+闖紅燈佔7成

美國白人父子檔面臨仇恨罪刑「3槍獵殺」慢跑非裔男　警2個月後才逮人

超萌小蘿莉4年「跑」了紐柏林250圈　路線背的比車手都還熟

《玩很大》IG：製作人被FIRE了！　「換掉紅隊隊長」…被點名女星急勸老闆冷靜

台股早盤下跌90點！樂觀氣氛轉憂＋逢高受壓　指數跌破11000點

國際護師節》SARS到新冠！「癌患一句話」感動高靖秋　堅守護理崗位35年

網友告狀阿嬌「賴弘國跟辣模在一起」　疑似新歡曝光是ØZI女友

茵聲秘戀劉書宏18小時　「一路摸進衣服裡」好害羞

社會熱門新聞

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死

檢舉魔人遭執行　民眾秒送花圈送警

台南北區複合式遊樂場發生墜樓命案

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

綠光男「 捉猴」傷人反吃官司

21歲海巡隊員認真值勤、孝順父母　不幸落海殉職

即／台鐵區間車事故！路人入侵軌道被撞死

螞蟻搬錢30年　女會計成天母隱形億萬富豪

更多熱門

相關新聞

台南北區複合式遊樂場發生墜樓命案

台南北區複合式遊樂場發生墜樓命案

台南市北區中華北路1段1家複合式遊樂場，11日晚上傳出1起墜樓命案，在該店擔任經理的黃姓男子，疑從3樓屋頂墜落1樓停車場地面，當場無呼吸心跳，台南市消防局據報出動救護車送奇美醫院急救後，仍宣告傷重不治身亡。

檢舉魔人遭執行　民眾秒送花圈送警

檢舉魔人遭執行　民眾秒送花圈送警

台南藍軍要求市府設計一套防疫旅遊SOP

台南藍軍要求市府設計一套防疫旅遊SOP

台南市環保局抽驗飲用水全部合格

台南市環保局抽驗飲用水全部合格

台南義警張文鎰協助緝捕竊盜犯表揚

台南義警張文鎰協助緝捕竊盜犯表揚

關鍵字：

台南檢舉達人

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

鍾欣凌「結婚10年」傳離婚　親吐夫妻相處：阿姨都打來關切了

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死

更多

最夯影音

更多
四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面