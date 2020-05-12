台南檢舉達人「蘇大媽」深夜叫警開門　網友朝聖花圈直擊本尊

記者黃翊婷／綜合報導

台南知名檢舉達人「蘇大媽」因為積欠租金，昨日（11日）上午9時許被強制執行，當地居民聽聞此事，還致贈「台南之光」、「無懼魯小小」花圈表揚警方。有網友同日深夜在臉書「台南爆料公社」PO文表示，蘇大媽晚間11時40分跑到派出所，因為門關起來了，她就在外面一直叫警察開門，還說12日要找議員陳情。

▲網友看到蘇大媽深夜出現在派出所外面。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

蘇大媽因為積欠房東2年租金被法院強制執行，11日上午9時許法院人員會同第二分局警方共二十多人前往位在開山路的住處。她看見大批執法人員進入家門，雖然沒有抵抗行為，卻不停打電話求救，從警政署一路打到勤務中心、台南市警局，不過，強制執行是由法院發出，執法人員也都是依法辦理，最後也只能乖乖配合遷出租屋處，直到她步出家門時已經是下午2時30分左右，總共與警方及法院人員僵持將近5小時。

附近居民聽聞蘇大媽被趕出家門，還致贈警方「台南之光」、「無懼魯小小」花圈。巧合的是，台南一名網友11日晚間想去派出所外看花圈，沒想到剛好撞見蘇大媽本人，於是立即拍下照片PO上臉書「台南爆料公社」，並表示目擊時間是晚間11時40分，「只是想跑來看花圈，竟然看見本尊……大家可以稍微放心點！」

▲網友PO文說明蘇大媽的現況。

大約1個小時之後，另一名網友也在同一個社團PO文聲稱，警方已經請人把民眾致贈的花圈收走了，因為蘇大媽還在附近徘徊，派出所乾脆把門關起來，她就一直在外面叫警察開門，鬧了一陣子才騎車離開，揚言12日會向盧崑福、王家貞、謝龍介、蔡淑惠等議員陳情。

據了解，蘇大媽之所以「走紅」，是因為她檢舉的地方幾乎可以說是遍及台南各地，最有名的案件應屬2016年時檢舉一對母子違規設攤賣地瓜，當年12月3日在東寧路郵局前發現地瓜攤老闆的孩子亂跑嬉戲，憤而報警舉發，員警到場後依法開出1200元罰單；但她並不罷休，認為小朋友在騎樓亂跑，老闆擺攤忙生意又無法照料，已經違反《社會秩序維護法》，還指揮員警將小朋友帶回，甚至為此在馬路上與警方發生激烈爭辯。

這樣類似的檢舉案件還不只一次，就在「地瓜事件」後沒幾天，蘇大媽前往台南署立醫院就診，卻在大廳因故與一名女性櫃員發生口角，雙方你來我往，女櫃員為平息紛爭告知自己懷有身孕，卻反遭她指責，「妳懷孕就不要做職務代理人、不要當公務人員，因為妳做社工，就是要接受很多投訴！」

▼法院人員及警方前往蘇大媽住處，依法進行強制執行。（圖／記者洪正達翻攝）

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