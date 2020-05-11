台南「檢舉女魔頭」蘇大媽欠租慘了！被趕出家門畫面曝光　居民嗨爆

▲熱心民眾致贈花圈表揚博愛派出所是「台南之光」、「無懼魯小小」。（圖／翻攝台南爆料公社）



記者洪正達／台南報導

台南知名檢舉達人「蘇大媽」因近年來亂入廟會、菜市場、圖書館，甚至在2016年時檢舉一對賣地瓜的清苦母子違規設攤惹議，在台南「爆紅」，也因為瘋狂檢舉讓警方超頭痛，結果她在11日上午因積欠房東2年房租，遭法院強制執行，直接請出租屋處，有民眾聽聞她被趕出家門，紛紛大讚警方，甚至致贈花圈表揚「台南之光」、「無懼魯小小」。

蘇大媽的瘋狂檢舉行徑讓台南人唯恐避之不及，不過積欠房東2租金遭法院強制執行也讓她住處曝光，11日上午9點多法院會同第二分局警方共20多人前往蘇女位在開山路的住處「依法處理」時，蘇女看見大批執法人員進入家門，雖然沒有抵抗行為，卻又不停打電話求救，從警政署一路打到勤務中心、台南市警局，不過強制執行由法院發出，執法人員都是依法辦理，最後也只能乖乖配合遷出租屋處，直到蘇女步出家門時已經下午2點半，與警方及法院人員僵持了將近5小時。

▲▼法院人員與警方進入蘇婦租屋處進行點交。（圖／記者洪正達翻攝）



據了解，蘇女檢舉的幾乎遍及台南各地，最有名的案件應屬2016年時檢舉一對母子違規設攤賣地瓜，當年12月3日在東寧路郵局前發現地瓜攤老闆的孩子亂跑嬉戲，憤而報警舉發，員警到場後依法開出1200元罰單，但蘇婦並不罷休，認為小朋友在騎樓亂跑，老闆擺攤忙生意又無法照料，認為已經違反《社會秩序維護法》，指揮員警將小朋友帶回，為此在馬路上與警方發生激烈爭辯

這樣類似的檢舉案件還不只一次，就在「地瓜事件」後沒幾天，蘇婦到台南署立醫院就診，卻在大廳因故與一名女性櫃員發生口角，雙方你來我往，女櫃員為平息紛爭告知蘇婦自己懷有身孕，卻反遭蘇婦指責「妳懷孕就不要做職務代理人、不要當公務人員，因為你做社工，就是要接受很多投訴！」

▲▼蘇婦被請出租屋處時仍對警方大呼小叫。（圖／翻攝台南爆料公社）

