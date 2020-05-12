國道內線逆向「玩命關頭」狂飆8分　紅斑馬傻眼！4公里後…賓士駕駛曝原因

記者吳奕靖／台南報導

中山高南下大灣路段一台賓士車12日逆向奔馳在內線，整個畫面都被拍了下來，隨後這段影片被民眾放到臉書社團當中，網友崩潰聲一片：「這才是人比車兇」、「神風特攻隊的嗎？」，而《ETtoday新聞雲》追蹤後發現，這名賓士車的駕駛在逆向4公里之後，接獲通報的國道警察立刻進行追查，最後順利將車攔了下來，由拖吊車把人跟車都送進了國道警察局。

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▲一台賓士車被人直擊在國道逆向4公里，最後被拖吊車擊落 。（圖／翻攝臉書《台灣新聞記者聯盟資訊平台》）

這起國道逆向案件就發生在國道1號南向324公里，也就是大灣交流道出口匝道，這一部賓士車逆向在內側車道，一路南向大灣交流道出口匝道往北行駛，隨後看到這個情況，不少用路人立刻打電話向國道警察局來報案，國道警方立刻出動兩部警車前往攔查，並且通知國道行控中心來掌握這台車的情況。

▲一台賓士車被人直擊在國道逆向4公里，最後被拖吊車擊落 。（圖／翻攝臉書《台灣新聞記者聯盟資訊平台》）

▲一台賓士車被人直擊在國道逆向4公里，最後被拖吊車擊落 。（圖／翻攝臉書《台灣新聞記者聯盟資訊平台》）

最後在12日下午13時53分，透過拖吊車在南向320.3公里內側車道協助攔下該車，等待警方巡邏車抵達後，協助將這台車車排除下大灣交流道，而民眾也有拍下這個畫面，同時放到網路上頭，網友崩潰聲一片，直呼這台賓士車駕駛根本是在玩命、人比車兇、神風特攻隊、也有人拍下最後賓士車被放到拖吊車上的畫面，也一併上傳到網路。

根據了解這台逆向賓士車駕駛，今年41歲，為陳姓男子，沒有涉及酒駕以及沒有吸食毒品，但為何會逆向在國道狂飆4公里，他供稱自己是「一時恍神」才會違規，不過這個說法警方初步保留，但也依照規定開出罰單。

▲一台賓士車被人直擊在國道逆向4公里，最後被拖吊車擊落 。（圖／翻攝臉書《台灣新聞記者聯盟資訊平台》）