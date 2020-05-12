台南市環保局招考清潔臨時人員　首日1400人報名

▲台南市環保局招考清潔臨時人員，12日起在善化區文康育樂中心受理報名，首日就有1400人完成報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局招考清潔臨時人員，12日起在善化區文康育樂中心受理報名，首日就有1400人完成報名，環保局表示，報名時間至15日中午截止，一律採現場報名，有意報考民眾請把握時間，踴躍報名。

市長黃偉哲表示，台南市人口已經超過188萬人，另外上班時間到台南地區上班的上班族，造成清潔隊員的工作負荷越來越吃重，這次環保局特別委託第三公正機構以公平、公正、公開的方式進行招考作業，杜絕一切可能的弊端，歡迎符合資格對環保工作有興趣的鄉親報考。

環保局長謝世傑進一步說明，開放報名首日就有1400人到場報名，因現場報考人數眾多，環保局安排報考人員先抽取號碼牌，再依號次辦理報名手續，以控管場內人數符合防疫規範。一般類組符合基本報名資格即可報名，駕駛類組則須領有職業大貨車、職業大客車或職業聯結車其中一項駕駛執照；報名限擇一區、一類組，一律現場報名，報名特殊身分類組者限擇一類身分，千萬不要重新報名，報名截止後不得要求修改報名資料。

環保局再次提醒民眾報名時間是12、13、14日上午9時至下午5時、15日上午9時至中午12時；報名地點：台南市善化區進學路150號（台南市善化區文康育樂中心）。甄選簡章及相關表件已在環保局全球資訊網(網址：（https://www.tnepb.gov.tw/）「訊息公告」區公告、甄選網站（https://tnepb109.twrecruit.com.tw/），歡迎上網查詢下載，或於上班時間至環保局東區辦公室服務台（地址：台南市東區中華東路二段133巷72號，電話：06-2686751）、新營區辦公室服務台（地址：台南市新營區長榮路二段78號，電話：06-6572916）、台南市政府勞工局職訓就服中心(地址：台南市新營區民治路36號-世紀大樓10樓，電話：06-6330820)免費索取。

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