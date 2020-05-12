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白肉底沒人信！台南哥住8年「一掀褲管」…致命色差曝光　網笑炸：馬來貘嗎

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲在台南住了八年，原PO曬出「致命色差」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南不僅好吃好玩，還幾乎一整年都可以沐浴在陽光中，如果不防曬，致命色差是必然結果。一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，照片中的手臂是黝黑健康的深麥色肌膚，「在台南前前後後住了八年，就是沒有人相信我是白底的……直到我掀開褲管……」看到照片後，其他人紛紛笑噴，「還以為是不同人。」

仔細看看原PO的照片，只見他將手和腳放在一起，明明手臂是黝黑深棕色的肌膚，看起來就像是運動健將；但接著男網友在手臂旁邊曬出小腿，整個白皙到不行，簡直就像是兩個不同的人在比膚色。這樣的「黑白配」，讓男網友忍不住直呼「好懷念高中時手跟腳一樣白的日子。」

請繼續往下閱讀...

看到照片後，其他網友紛紛笑噴，「南部的太陽真的熱情無比啊」、「難怪，看照片我就聞到一股甜味」、「哇，原本膚色是白斬雞啊」、「比女人皮膚還要好」、「認真生活的證明」、「你是馬來貘膩」、「腳都沒毛，我還以為是情侶的手」、「要不是有腳毛我還真不信你」、「確定是同一人？」

不少人也分享自己的經驗，能理解原PO的困擾，「北部人下台南，完全無法理解大熱天為何我還要穿著外套全身包緊緊騎車，而且這麼熱還穿得住」、「我老公也是，去台南變超黑，回來新竹看到他還想問他『你哪位？』」、「台南太陽真的很可怕！下來四年，我連體重都回不去了」、「那你肯定沒住過屏東，大家會以為你是外勞。」

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