台南男榔頭狠殺2至親…鮮血狂噴上牆！外婆目擊他渾身紅　遭「砸凹頭骨」滅口

▲台南男持榔頭狠殺3至親，遭判無期徒刑，台南高分院日前裁定延長羈押2月。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者戴若涵／台南報導

台南南化區2018年5月間發生一起人倫悲劇！一名郭姓男子到叔公家試圖行竊被發現，遭叔公一頓責罵、毆打，他一怒之下竟持榔頭朝對方頭部猛砸，再狠殺撞見這幕的嬸婆，當他準備離開現場時，碰上前來查看的外婆，又將對方滅口，帶著9千餘元現金逃亡。事件曝光後，郭男遭判無期徒刑，南檢上訴求處極刑，法院再裁定延長羈押2月。

判決指出，郭男2018年5月10日傍晚在外婆家吃完晚餐後，到隔壁叔公家聊天，見78歲的叔公走到廚房，他偷偷走進叔公的臥室想偷錢，不料，還沒得手就被叔公發現，還被臭罵、毆打了一頓，他一怒之下走回車上，拿出平常工作用的榔頭，朝叔公頭部多次猛力敲擊，頓時鮮血四濺，牆上及身上都留有大量血液，見叔公倒地不起後，他再翻動房間內物品，查看有沒有值錢的東西。

郭男在衣櫃翻出5千多元現金後準備離去，此時77歲的嬸婆前來查看，驚見郭男身上沾滿血跡，趕快往後方廚房逃離。但郭男擔心事跡敗露，一路追到廚房，持榔頭猛敲嬸婆頭部殺人滅口，他見嬸婆倒地不起，這才走出叔公家。

▲台南市南化山區北寮里一處民宅2018年5月間發生3屍命案。（圖／記者林悅翻攝）

不料，又遭到83歲外婆撞見這幕，郭男再度持榔頭殺人滅口，他為了掩飾犯行，還將現場布置成遭外人侵入劫財的假象，故意將外婆家一樓客廳電視櫃及後方房間物品弄亂，同時也偷走外婆放在房間衣櫥內的4千多元現金，之後反鎖外婆住處大門，放下鐵門後開車逃逸，並將犯案用的榔頭、手套棄置附近山區樹林、草叢，再返回至住處換下血衣、血褲。

整起事件會曝光，是因為鄰居隔日要拿青草茶給郭男外婆時，發現大門深鎖，還遲遲無人回應，只好請郭男外婆的親戚到屋內查看，親戚進門後驚見郭男外婆倒臥廚房地板血泊之中，隨即報警處理。員警獲報到場，才發現郭男叔公、嬸婆分別倒臥住處臥室、廚房，滿地是血，循線將郭男逮回。

▲警方事後起獲郭嫌殺人滅口作案用榔頭。（圖／記者林悅翻攝）

根據法醫鑑定報告內容，叔公、嬸婆的頭部分別遭重擊16處、8處，均深及皮下組織或肌肉，外婆頭部則是有8處挫裂傷，均深及皮下組織，其中3處造成頭骨凹陷，1處造成頭骨外板破裂，胸部還有3處挫傷。而事發時血液噴濺到牆上的範圍，高度、寬度均超過200公分，可知郭男下手非常猛烈。

台南地方法院審理後，依強盜、故意殺人、攜帶凶器竊盜、殺害直系血親尊親等罪，判郭男應執行無期徒刑，褫奪公權終身；台南地檢署得知判決結果不服，認為應處郭男極刑，決定提起上訴。台南高分院認為郭男犯行重大，足認有逃亡之虞，2019年7月30日裁定執行羈押，並分別於2019年10月30日、12月30日、2020年2月29日延長羈押2月在案，日前再裁定羈押期間自2020年4月29日起，延長2月。

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