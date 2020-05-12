　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南男榔頭狠殺2至親…鮮血狂噴上牆！外婆目擊他渾身紅　遭「砸凹頭骨」滅口

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲死者李婦外孫郭嫌連殺死者3人滅口，被警方查獲依法送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南男持榔頭狠殺3至親，遭判無期徒刑，台南高分院日前裁定延長羈押2月。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者戴若涵／台南報導

台南南化區2018年5月間發生一起人倫悲劇！一名郭姓男子到叔公家試圖行竊被發現，遭叔公一頓責罵、毆打，他一怒之下竟持榔頭朝對方頭部猛砸，再狠殺撞見這幕的嬸婆，當他準備離開現場時，碰上前來查看的外婆，又將對方滅口，帶著9千餘元現金逃亡。事件曝光後，郭男遭判無期徒刑，南檢上訴求處極刑，法院再裁定延長羈押2月。

判決指出，郭男2018年5月10日傍晚在外婆家吃完晚餐後，到隔壁叔公家聊天，見78歲的叔公走到廚房，他偷偷走進叔公的臥室想偷錢，不料，還沒得手就被叔公發現，還被臭罵、毆打了一頓，他一怒之下走回車上，拿出平常工作用的榔頭，朝叔公頭部多次猛力敲擊，頓時鮮血四濺，牆上及身上都留有大量血液，見叔公倒地不起後，他再翻動房間內物品，查看有沒有值錢的東西。

郭男在衣櫃翻出5千多元現金後準備離去，此時77歲的嬸婆前來查看，驚見郭男身上沾滿血跡，趕快往後方廚房逃離。但郭男擔心事跡敗露，一路追到廚房，持榔頭猛敲嬸婆頭部殺人滅口，他見嬸婆倒地不起，這才走出叔公家。

▲台南市南化山區北寮里發生3屍命案現場。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市南化山區北寮里一處民宅2018年5月間發生3屍命案。（圖／記者林悅翻攝）

不料，又遭到83歲外婆撞見這幕，郭男再度持榔頭殺人滅口，他為了掩飾犯行，還將現場布置成遭外人侵入劫財的假象，故意將外婆家一樓客廳電視櫃及後方房間物品弄亂，同時也偷走外婆放在房間衣櫥內的4千多元現金，之後反鎖外婆住處大門，放下鐵門後開車逃逸，並將犯案用的榔頭、手套棄置附近山區樹林、草叢，再返回至住處換下血衣、血褲。

整起事件會曝光，是因為鄰居隔日要拿青草茶給郭男外婆時，發現大門深鎖，還遲遲無人回應，只好請郭男外婆的親戚到屋內查看，親戚進門後驚見郭男外婆倒臥廚房地板血泊之中，隨即報警處理。員警獲報到場，才發現郭男叔公、嬸婆分別倒臥住處臥室、廚房，滿地是血，循線將郭男逮回。

▲警方起獲郭嫌殺人滅口作案用榔頭兇器。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方事後起獲郭嫌殺人滅口作案用榔頭。（圖／記者林悅翻攝）

根據法醫鑑定報告內容，叔公、嬸婆的頭部分別遭重擊16處、8處，均深及皮下組織或肌肉，外婆頭部則是有8處挫裂傷，均深及皮下組織，其中3處造成頭骨凹陷，1處造成頭骨外板破裂，胸部還有3處挫傷。而事發時血液噴濺到牆上的範圍，高度、寬度均超過200公分，可知郭男下手非常猛烈。

台南地方法院審理後，依強盜、故意殺人、攜帶凶器竊盜、殺害直系血親尊親等罪，判郭男應執行無期徒刑，褫奪公權終身；台南地檢署得知判決結果不服，認為應處郭男極刑，決定提起上訴。台南高分院認為郭男犯行重大，足認有逃亡之虞，2019年7月30日裁定執行羈押，並分別於2019年10月30日、12月30日、2020年2月29日延長羈押2月在案，日前再裁定羈押期間自2020年4月29日起，延長2月。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

快訊／選前之夜衝撞警戒線！趙駿亞「一把猛推倒警」…下場慘了

他喊：妳害我不能打！提「超誇張要求」硬來…女大生內褲半褪淚崩：我不要

彰化女殺夫！見國中女兒熟睡「順便殺一殺」…猛捅心臟讓她走　自首喊：我不後悔

ET快訊
台中妹喝茫「只穿內褲」借廁所　管理員傻眼...報警她竟問：我
新台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利
不符紓困資格…苗栗男「一拳打爆」隔板！承辦員慘遭碎片割傷
保七警員遭老婆刺「大腿動脈」　大量失血送醫不治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市內湖車禍！小黃猛撞「停車格2轎車」…見車主到場嗆：命一條啦

台女嫁日本…控告夫暴力訴請離婚　法院：這裡是台灣！無法受理

「支持統一是叛國」民進黨立委林靜儀涉散布謠言　法官不罰

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

永和山水庫前2車對撞　小貨車駕駛受困骨折！3人送醫　

豪雨襲擊！烏來「大石瞬間崩落」…里長急PO文　他目擊這幕嚇傻：前後差20秒

不符紓困資格...苗栗男「氣炸一拳打爆」壓克力隔板　承辦員慘遭噴射碎片割傷

917公斤毒品燒光光　調查局：今年銷毀數量是去年6.5倍「7成來自這裡」

遭爆陸國台辦要《中時》停刊抗議反滲透法　蔡衍明怒告《上報》求償500萬

台南男榔頭狠殺2至親…鮮血狂噴上牆！外婆目擊他渾身紅　遭「砸凹頭骨」滅口

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

快訊／北市內湖車禍！小黃猛撞「停車格2轎車」…見車主到場嗆：命一條啦

台女嫁日本…控告夫暴力訴請離婚　法院：這裡是台灣！無法受理

「支持統一是叛國」民進黨立委林靜儀涉散布謠言　法官不罰

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

永和山水庫前2車對撞　小貨車駕駛受困骨折！3人送醫　

豪雨襲擊！烏來「大石瞬間崩落」…里長急PO文　他目擊這幕嚇傻：前後差20秒

不符紓困資格...苗栗男「氣炸一拳打爆」壓克力隔板　承辦員慘遭噴射碎片割傷

917公斤毒品燒光光　調查局：今年銷毀數量是去年6.5倍「7成來自這裡」

遭爆陸國台辦要《中時》停刊抗議反滲透法　蔡衍明怒告《上報》求償500萬

台南男榔頭狠殺2至親…鮮血狂噴上牆！外婆目擊他渾身紅　遭「砸凹頭骨」滅口

SBL／籃協第18季推新制　陳國維：有改變就是好事

快訊／北市內湖車禍！小黃猛撞「停車格2轎車」…見車主到場嗆：命一條啦

開箱人工增雨新法寶　經濟部小編：好像巨型竹筒飯

今年首颱「黃蜂」最快今明就生成　周末最靠近台灣...影響機率曝

接連預言小豬、阿嬌情變！　小S受封「仙姑」道歉：真的滿靈

移工職災頻傳監察院提出糾正　勞動部：將檢討改進

捐贈護面罩給醫院　醫師鄭英傑：台灣防護成就美國台籍醫師頗感光榮

台女嫁日本…控告夫暴力訴請離婚　法院：這裡是台灣！無法受理

「支持統一是叛國」民進黨立委林靜儀涉散布謠言　法官不罰

Instagram Lite上線2年後悄悄下架！但「精簡版」App開發不停歇

社會熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

即／選前之夜衝撞警戒線！趙駿亞「一把猛推倒警」…下場慘了

檢舉魔人遭執行　民眾秒送花圈送警

爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

台南北區複合式遊樂場發生墜樓命案

電話與妻訣別：我走了！他約20歲嫩男車上輕生

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

夫妻吵架！保七警員遭刺「大腿動脈」送醫不治

綠光男「 捉猴」傷人反吃官司

更多熱門

相關新聞

台南市環保局招考清潔臨時人員

台南市環保局招考清潔臨時人員

台南市環保局招考清潔臨時人員，12日起在善化區文康育樂中心受理報名，首日就有1400人完成報名，環保局表示，報名時間至15日中午截止，一律採現場報名，有意報考民眾請把握時間，踴躍報名。

住8年台南！掀褲管曝致命色差　網笑炸

住8年台南！掀褲管曝致命色差　網笑炸

台南人朝聖花圈　直擊蘇大媽本尊

台南人朝聖花圈　直擊蘇大媽本尊

台南北區複合式遊樂場發生墜樓命案

台南北區複合式遊樂場發生墜樓命案

台南藍軍要求市府設計一套防疫旅遊SOP

台南藍軍要求市府設計一套防疫旅遊SOP

關鍵字：

台南殺人外婆叔公嬸婆

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

可憐浪貓淚眼求收編　回家後崩壞

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

疫情「黃秋生如何入境台灣」6字回應

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面