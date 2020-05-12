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快訊／台南遊樂場驚傳墜樓！經理獨自爬3樓　墜停車場當場死亡

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▲台南市北區中華北路1段1家複合式遊樂場，11日晚上傳出墜樓命案，警方到場調查蒐證中。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市北區中華北路1段1家複合式遊樂場，11日晚上傳出墜樓命案，警方到場調查蒐證中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區中華北路1段1家複合式遊樂場，11日晚上傳出1起墜樓死亡意外，在該店擔任經理的黃姓男子，疑從3樓屋頂墜落1樓停車場地面，當場無呼吸心跳，台南市消防局據報出動救護車送奇美醫院急救後，仍宣告傷重不治身亡。

據了解，11日晚上8時多，有民眾發現該複合式娛樂場後方的停車場地面，有1名男子倒臥該處，台南市消防局據報出動救護車前往搶救，但救護人員發現該名男子已無生命跡象，但仍送奇美醫院急救，惟仍不治身亡。

轄區台南市警五分局據報，馬上派員到現場勘查，初步調查該名男子疑似從娛樂場3樓的屋頂墜落到1樓地面。據調查墜樓者是50多歲的黃姓男子，黃男在這家複合式娛樂場擔任經理，過去疑有憂鬱症病史、有就醫紀錄，11日黃男曾經跟女友表達過想不開的念頭。

警方追查，確認黃男當時是1人獨自爬上3樓屋頂，沒有其他人員跟他一起上樓，初步排除外力介入的可能性。目前詳細案情及死因由檢警調查處理中。

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