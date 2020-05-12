新冠患者「隱形缺氧」！到醫院還能聊天滑手機　醫師曝：這才是真正可怕

▲醫師在紐約急診室發現，許多新冠病患處於「隱形缺氧」狀態，一旦感到不適，通常已演變為重症。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

新冠肺炎全球大流行之際，各地醫院前線醫師難以置信的發現，許多患者本因低血氧症而昏昏沉沉，卻仍可以低頭滑手機、與護士聊天，幾乎不會抱怨呼吸時的不適感；換言之，這些患者已經面臨「隱形缺氧」卻不自知，等到發覺時，病情已經演變成急重症。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這種現象被稱為「隱形缺氧」（silent hypoxia），意指患者並不知道自己的身體正在缺氧，當他們前往醫院求診時，實際情況也遠比他們預想的要嚴重得多。

執業近30年的萊維坦醫師（Dr. Richard Levitan）表示，通常前來求診的患者，都因為突如其來的胸悶、呼吸困難而連忙趕到醫院掛號，但這時的他們，早在2至7天前就已經開始出現新冠病毒疾病（Covid-19）症狀。

萊維坦醫師在新罕布夏州利特爾頓醫療中心執業，近期則志願前往紐約市某所醫院急診室義務幫忙。他說，見到有些患者進到急診室時，血氧飽和度低只剩下50％，正常人應介於95％至100％之間，低於90％就屬異常。

他表示，肺部X光檢查顯示，這些患者已經出現肺炎症狀，情況理應嚴重到令他們每呼吸一次都痛苦不堪、嚴重缺氧到神智不清，但他們卻完全清醒，甚至還能滑手機。

萊維坦醫師說，這些患者都會說，自己已經病了好幾天，但直到最近才注意到呼吸急促、身體疲勞或其他症狀，「這就是這種疾病有意思的地方，同時也是可怕之處」。因為當患者意識到自己呼吸困難時，他們其實已經病危了，有些人可能需要靠呼吸器維生，而隨著二氧化碳量增加，肺泡開始累積液體，肺部變得僵硬，最後導致急性呼吸衰竭。

醫師推測，對部分病患而言，Covid-19的肺部症狀非常不明顯，當患者專注於緩解發燒或腹瀉等症狀時，身體其實也正透過加快呼吸速度來彌補吸氧量的不足。

美國肺臟協會發言人、加州大學河濱分校（UC Riverside）助理臨床教授拉特蘭（Cedric Rutland）表示，患者可能自己並沒有意識到呼吸逐漸加速，雖然血氧飽和度持續下降，但人體也逐漸適應了降低的氧氣供應，有如前往高海拔地區旅行的情況一樣。

拉特蘭說，等到患者血氧飽和度下降到必須前往醫院時，他們的肺部都已經受到破壞，且長期缺氧可能也損害心臟、腎臟、腦部等其他器官。「隱形缺氧」導致的急性呼吸衰竭，或許能解釋為何有些年輕新冠肺炎患者會突然猝死。

萊維坦醫師近期在《紐約時報》投書，呼籲已經出現輕微疑似症狀的患者，應該在2周隔離期間透過血氧儀（Pulse Oximeter）觀察自己的血氧飽和度變化，以及早診斷是否為Covid-19呼吸道疾病。

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