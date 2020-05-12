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逼教授向陸生道歉！中原大學公布上課影片…遭起底「曾簽一中承諾書」

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記者柯振中／綜合報導

中原大學教授招名威上課言論惹議，為此出面道歉滅火。不料因道歉內容提到「中華民國」，又被中原大學要求「再道歉一次」引起社會議論。隨著時間經過，招名威上課提及的內容曝光，中原大學也被爆料「曾簽一中承諾書」。

上課內容引陸生不滿

招名威在臉書上說，他日前課堂上的內容推測，新型冠狀病毒來自中國武漢，還提及「中華民國」四個字，引起陸生不滿，向校方檢舉，導致校方要求他公開道歉，但他第一次的道歉又提到「中華民國」，被教務長、副教務長約談，被要求再道歉一次。

請繼續往下閱讀...

招名威認為，整件事情的處理過程中，校方只有立場，沒有是非，讓他相當失望，大學應該是尊重學術自由、言論自由、學生受教權、教師工作權的地方，面對陸生時，「我們國家『中華民國』」卻被輕易踐踏。

▼招名威上課內容惹議。（圖／翻攝自Facebook／招名威教授 毒理威廉）

▲▼毒理專家招名威。（圖／翻攝自Facebook／招名威教授 毒理威廉）

開記者會痛訴真相

民進黨立委何志偉得知事件，感到相當不滿，與招名威一同召開記者會，痛批學校「只要陸生、不要尊嚴」，離譜到讓中華民國在校園「被消失」，「我們尊重教育自主，但不能這麼踐踏人格與國格，這個已經完全喪失身為一個老師、一個教務長、一個台灣人基本的國格跟人格都不要了，真的是離譜。」

校方回應還原始末

對此，中原大學回應，中原大學是中華民國的學校，聘任的老師皆受中華民國的保障，毋庸置疑。同時，中原大學也還原招名威上課內容，原來招名威上課曾提到「毒奶粉」事件，向教室內同學說「在座的可能吃得很少」，但透過攝影機上課的同學吃得比較多，「對岸，你知道嗎，就是在講你們。」

此外，招名威提及新型冠狀病毒時，更提到「所以你覺得武漢肺炎只死，只死一萬多人，對就是在講你們，對」等話語。

▼中原大學公布的招名威上課內容逐字稿。（圖／中原大學提供）

▲▼招名威,中原大學,上課逐字稿。（圖／中原大學提供）

校方被爆「曾簽一中承諾書」

中原大學碰上類似爭議，已經不是第一次。早在多年前，世新大學捲入「一中承諾書」爭議時，教育部就發現，中華大學、中原大學、靜宜大學、朝陽科大等名校也曾簽署類似文件。

不過，中原大學立刻澄清，會簽署文件，是為了表明，與對岸進行交流活動時，屬性會單純定位在學術方面，不會涉及「一中一台」等議題，也不會教授對岸學生政治性內容。

教育局火速介入

這起爭議引起軒然大波，教育部部長潘文忠回應，絕對支持教授在任何地方表明身分，「我是中華民國的教授」，台灣要維護學術自由，學術交流絕對必要，但不容許矮化國格。

同時，教育部也火速介入，準備成立專案小組，徹底追查事件。對此，中原大學則說明，歡迎教育部盡快派員，讓事件更加透明、全面，等真相水落石出，再向社會大眾報告。

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