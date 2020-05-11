「大家幾乎都沒放假...」北榮護理師揭「年前備戰過程」：除夕就收疑似患者

▲北榮護理師分享新冠肺炎第一線抗疫過程。（圖／北榮提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣第一線醫護人員幾乎全員出動協助對抗疫情和照顧患者。台北榮總護理部主任明金蓮也在5/12國際護士節前夕，和民眾分享這次的醫院的抗疫過程。她直說「除夕夜就收治1名疑似患者，過年至今大家幾乎都沒有放假。」

明金蓮說，今年的農曆春節較早，因應病人返家過年，當時護理部早在過年前2個月就擬定春節縮減病床計畫，忙到小年夜前一天，才剛剛完成護理人員休假、輪班、整併、減床及調度支援等作業，正打算好好休長假之際，卻接獲需超前部署新冠肺炎病毒防疫措施指令。

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「當時全台灣整個防疫醫療機制都還沒有開啟，但醫院高層已經研判，這波新冠肺炎病毒疫情難以置身其外，只能正面迎戰。」明金蓮在接獲院方指令後，又重新打開極少使用的負壓隔離病房，規劃為防疫專責病房，元月24日除夕當天的小夜班，即收治第1名疑似病人。

▲北榮每位護理師都完成新冠肺炎患者照顧課程。

由於此次新冠肺炎病毒不可掌握性高，北榮收治的重症患者也較多，考量多數的護理人員並無SARS及照顧肺結核病患經驗，護理部也特別開設勤前教育課程，教導防護裝備的穿脫及病人照顧規範。明金蓮回憶起過年的那段時間，「我們幾乎都沒有放假，支援人力的調度還算順利，護理人員都很配合，雖然會感到焦慮、害怕，可是大家心存使命感，用心照料病患。」

除了醫院內的患者要照顧，之後北榮也接獲命令，需要號召護理人員到桃園國際機場、松山機場支援檢疫工作。明金蓮說「當時很多護理人員都願意挺身而出，短短不到一天的時間，就湧入140多名熱血參與任務的護理人員報名。」

「我很心疼護理同仁戴著緊閉的、講話時會感到上氣不接下氣的N95口罩，穿著穿脫很麻煩、悶住身體不透氣的防護隔離衣，撐住又濕又熱的身軀在負壓隔離病房內照顧具有高傳染力的病患，忍耐地把工作完成。」另外，明金蓮也要特別感謝這段時間有不少善心人士體恤護理人員，送了各種物資，包括護手的、消毒的、吃的、用的，應有盡有。

由於全世界的新冠肺炎疫情，還未呈現下降的態勢。明金蓮也提醒，因為此次疫情，養成國人戴口罩、多洗手的習慣，這些好習慣還是繼續維持，這是面對所有傳染疾病的最基本的防護。

▲北榮護理部主任明金蓮。