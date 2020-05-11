第2屆台中購物節今夏開跑　票選主視覺及副標抽空氣清淨機

圖、文／臺中市政府提供
第2屆台中購物節預計於今年7、8月隆重登場，為活絡在地商業脈動，台中市政府經濟發展局提前暖身，規劃購物節「主視覺及副標網路票選」，邀請民眾選出最能代表這屆台中購物節的活動視覺及副標，參與票選還有機會抽中FUTURE N6 負離子空氣清淨機，活動自今（6）日至15日17時止，歡迎踴躍參與！
經發局表示，今年全球經濟受新冠肺炎衝擊，但市府仍以「防疫要做，生活要過」為核心將購物節升級。今年活動除了增加實體店家參與數，更加入線上購物平台，民眾除了實際到台中消費，在家中「動動手指」也可以購物，期盼藉線上、線下同步參與，擴大購物節規模與商機。
經發局強調，今年購物節規劃為期8周活動，同樣藉由手機APP登入消費發票，累計越高金額，就能獲得越多抽獎機會，且周周都有神秘獎品，並於最後一周抽出驚喜大獎。
針對票選活動，經發局說明，主視覺設計部分有三款，分別有因應今年擴大線上購物為主題的「條碼設計」、用「打開驚喜」為概念的台中名產禮物盒，以及加入湖心亭、台中國家歌劇院、科湳愛琴橋、東海教堂等台中著名的地標的「購物提袋」。
副標則有分別代表用電腦語言@的概念的「指尖消費@台中好買」、象徵好吃、好玩、好買、好划算、好生活的「台中五好購物節」，以及利用台語發音的「購物ㄟ和台中ㄟ賀」趣味副標，期盼創造更親近民眾的生活感。票選活動連結（https://www.surveycake.com/s/Kwn9k）