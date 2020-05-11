陳秋宏與官田區福安宮　贈送防疫香包給防疫人員

▲台南市議員陳秋宏、立委郭國文特助陳煥文與福安宮代表，贈送防疫香包給公務防疫人員，官田區長顏能通（右2）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎病毒疫情趨於平穩，台南市議員陳秋宏為讓官田區公所第一線防疫人員公務夥伴擁有好體力，11日前往官田區公所慰問第一線防疫人員，並邀請官田區福安宮主委胡尚譽、立委郭國文特助陳煥文，贈送防疫香包200份，希望在多層防護下保持身體健康，讓防疫無缺口公務不停頓。

市議員陳秋宏表示，新冠肺炎病毒疫情已經趨緩，這是第一線防疫、醫護人員及全民團結努力的成果，他還特別呼籲，全民維持放鬆但不鬆懈的態度，配合各項防疫措施，並落實個人勤洗手、戴口罩、咳嗽禮節等良好衛生習慣，才能確保疫情穩定、早日回歸常態生活。

福安宮代表侯新富說，防疫香包是由福安宮供奉主神五府千歲指示調配等中藥材，攪碎後裝入過濾袋，作用是穩定人心，提神抗菌。

奇美醫學中心中醫部長許堯欽說，這個藥物它可以帶在身邊、放在臥室、放在自己書桌前面，對人體可以安神，因為防疫期間大家人心惶惶，你心一慌一亂，這防疫就先破功，另外對環境塑造一個，不利於病毒存在的環境。

中藥防疫香包的功效目前尚無醫學實證，中醫師表示，最重要的還是透過體質的調理、改善來提升免疫力。

官田區長顏能通說，市議員陳秋宏及立委郭國文特助陳煥文、福安宮主委胡尚譽等人對於區公所職員的關心，他代表公所同仁接受在地福安宮五府千歲加持過「防疫香包」，希望疫情儘早結，並強調民眾應保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，請佩戴口罩，並留意手部衛生，保護自己與他人。如身體不適，請儘量避免搭乘大眾交通工具就醫，並在家休息到痊癒，保護大家都健健康康。

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