快訊／磐石艦染疫...韓國瑜拋「醫護全面篩檢」確定喊卡！原因曝光

▲韓國瑜提出醫護全面普篩，現在確定計劃喊卡 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、洪正達／高雄報導

海軍敦睦艦隊爆發群聚染疫，高雄市長韓國瑜日前表示，對高雄市4000多名第一線醫護人員做全面篩檢，現在確定喊卡！高雄市衛生局長林立人表示中央流行疫情指揮中心回函給了：「不同意」。

11日下午高雄市政府舉行疫情記者會，高雄市衛生局林立人說之前韓市長聽到我們的所謂的醫界的代表，有提到我們第一線高風險的醫務人員跟防疫人員給予做這樣的一個篩檢。高雄市政府在4月23日發函給流行疫情指揮中心，就在這個月5日得到回覆。

林立人說流行疫情指揮中心認為目前包括提到的可能：篩檢會有一些偽陰性，或者是目前的一個社區感染，以及我們台灣的一個社區感染相對低以及發生率也相對低的情況，又加上假設我們人得到感染，可能沒有症狀的前五天，他能夠篩檢出陽性的比率相對是低，就是累積過去這樣的一個經驗。

▲高雄市衛生局長林立人說明醫護全面普篩喊卡原因 。（圖／記者洪正達攝）

另外之前在三月底到四月這段時間，也針對全台灣大概兩、三千位醫護人員有做過相關的一個採檢，採檢的報告也都是陰性，那又加上這個社區的監測裡面相關的資源，如果經過醫師如果診察之後，認為有需要篩檢的，我們相關的這些對象也能夠進行得到這個採檢的這樣的一個資源，所以基於這些這些理由，又加上整個採檢一個支援的量能，是比較一個資源上表做適度的、嚴格管控的機制下，所以對於我們這次所提高風險的醫護人員跟第一線的防疫人員篩檢，這樣的需求給予不同意的一個情形。

林立人說：「經過這樣的通知之後，我們也了解到中央的這些目前這樣的一個審議的結果，我們給予尊重，那我們就把這樣的一個需求，我們就是去，就是暫時就不去處理這樣的一個執行」。

▲高雄市長韓國瑜喊醫護全面普篩，現在確定喊卡 。（圖／記者洪正達攝）