王令麟親送暖前線醫護！三總院長狂讚：除實際保護作用，心理層面意義更大

▲東森總裁王令麟親自送暖醫護。（圖／記者徐文彬攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，為感謝全台第一線防護人員辛勞，東森集團總裁王令麟今（11）日特地親自前往三軍總醫院（三總）送暖醫護，捐贈總價值超過3千萬元的頂級修護保養品。對此，三總院長蔡建松表示，這次收到東森自然美為醫護人員送上的保養品，「對護理師來講有莫大幫助也更能鼓勵他們，讓他們在這段時間的辛苦工作受到社會重視、肯定，除了實際保護作用，心理層面意義更大。」

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▲三總院長蔡建松送上感謝狀。（圖／記者徐文彬攝）



向第一線醫護人員致敬！東森集團總裁王令麟今日親自前往三總送上總價值超過3千萬元的頂級修護保養品，提供醫護人員在前線衝鋒時不忘呵護肌膚，王令麟說：「這次送上的產品是30年來保養皮膚，讓皮膚恢復最快的產品，站在第一線護理人員非常辛苦，跟會員一起用愛心支持第一線醫護人員，就是做好全民防疫最好的表現。」

三總院長蔡建松代表全院醫護人員出面接受贈獎，忍不住連比2個讚感謝東森集團送暖，他表示：「新冠狀病毒感染壓力最大的就是第一線同仁，尤其是護理師進出病房頻率、更換衣服頻率比醫師更高，女生膚質比男生細嫩也容易受傷，這次收到東森自然美總裁能提供這樣保養品給醫護人員，，尤其是護理師來講是有莫大幫助也更能鼓勵他們，讓他們在這段時間的辛苦工作受到社會重視、大家肯定，除了實際保護作用，心理層面意義更大。」

蔡建松指出，醫護人員在照顧病患時需全程戴上口罩，1天至少8到10小時口罩不離臉，由於長時間密合會造成皮膚有壓痕、磨傷破皮，嚴重者甚至出現濕疹情況，需要一段時間才能恢復，因次十分感謝東森自然美送上保養品。即日起凡至「東森購物趣」臉書粉專留言「防疫人員加油」，並私訊出示醫護相關工作證，即可領取頂級保養品2選1，總共1萬份換完為止，但王令麟表示後續若仍有醫護人員需要將會持續送，就是要以行動關懷前線防護人員。