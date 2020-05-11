黃偉哲視察安平區公所擴大紓困受理情形　慰問防疫一線人員

▲台南市長黃偉哲在民政局長顏振標及社會局專門委員曾淑如陪同下，來到安平區公所關心及慰勞基層人員的努力及辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情擴大紓困金申請，台南市長黃偉哲11日下午，在民政局長顏振標及社會局專門委員曾淑如陪同下，來到安平區公所關心及慰勞基層人員的努力及辛勞。

黃偉哲市長除現場了解里幹事同仁受理各項紓困金流程、社會課承辦人員審查概況外，並關心防疫安心上工人員工作狀況，也親自向現場等候申請民眾，說明台南市政府此次紓困受理「從速、從簡、從寬」原則，並提醒民眾，雖然疫情日漸趨緩，仍不可輕忽，務必注意保持社交距離並勤洗手、戴口罩。

黃市長並準備綠豆湯甜品，逐一致贈慰勞安平區公所執行居家檢疫與受理各項紓困申請的一線承辦人員。黃偉哲市長表示，受理紓困金初期產生排隊人潮，致生等候民眾不便，目前已將申請流程簡化，只需攜帶身分證簽署切結書即可完成申請，希望民衆都能體恤基層防疫人員的辛勞，共體時艱，㩦手防疫。

民政局顏振標局長提醒市民，國內疫情雖已趨緩，仍不可鬆懈，做好自主健康及衛生管理，務必落實勤洗手、量體溫等防疫作為，若有發燒、咳嗽等不適症狀，要儘速就醫並告知醫師旅遊史及接觸史，如有接受居家隔離或檢疫的民眾務必遵守規定，不可隨意外出，並隨時注意身體狀況。

賴青足區長表示，里幹事及承辦人員從農曆春節至今，執行居家檢疫等相關作為並受理紓困申請，犧牲假日，非常辛苦，並感謝戶所、衞生所及第四分局等人員，本著市政一體、互相合作的精神，同心協力防疫，也謝謝黃偉哲市長特別蒞所為基層同仁加油打氣。而此次擴大紓困金申請至6月30日，公所也將市長指示「從速、從簡、從寬」原則受理,以期幫助因疫情致生計受困民眾。

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