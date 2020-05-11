不滿罷韓氣焰高漲！　藍議員盼韓國瑜出面安撫民心

▲罷韓投影看板。（圖／記者洪靖宜翻攝）



政治中心／綜合報導

高雄罷韓氣氛熱絡，令許多支持市長韓國瑜的基層深感焦慮，有國民黨市議員就呼籲韓國瑜應該要積極面對，安撫支持者。國民黨中央針對罷韓行動，組成「反罷韓因應小組」由秘書長李乾龍擔任召集人，並於11日南下高雄，商討罷韓因應事宜。

罷韓投票將於6月6日舉行，面對罷免聲勢不斷上升，國民黨市議員黃柏霖、黃紹庭受訪時表示，近日不管是服務處、行程等頻頻被問到罷免案的因應，有人主張動員「投不同意票」，也有人不滿市府「冷處理」的態度，任憑罷韓團體氣焰高漲，只會讓韓市府的努力被批評殆盡。

黃紹庭說，尤其民進黨立委及市議員利用假日與罷韓團體分進合擊站路口及熱點宣傳罷免，更讓國民黨的支持者焦慮不安，許多藍營議員則盼韓國瑜出面安撫基層，讓支持者了解要如何因應罷免投票。

為化解罷韓危機，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺透露，李乾龍11日將南下商討罷韓因應事宜；此外，國民黨主席江啟臣同日也將受邀到高雄做美食宣傳，屆時韓國瑜、江啟臣、李乾隆三人是否會商討罷韓因應，受到外界關注。

中選會8日表示，戶籍設在選舉區並具投票權者，當天將以放假處理。另外，根據中選會統計，有關本次罷免案1823投票所的設置，經後最努力，三民區原缺少8個投開票所，已全部設置完成。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

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