8國聯合挺台參與WHA　吳釗燮：美國認為不適合由美方提案

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

世界衛生大會18日登場，由美日領銜號召，與加拿大、英國、法國、德國、澳洲和紐西蘭等國力挺台灣參與WHA。但國民黨主席江啟臣質疑，為何不是由美國自己提案，外交部長吳釗燮坦言，美國認為今年不適合提案，還是由友邦提案，強硬去推可能會有反效果，但我國沒有放棄說服。

吳釗燮11日列席立法院外交及國防委員會就「外交部各地區工作成果報告及未來規劃方向」，並備質詢。

江啟臣質詢時指出，美國與其他國家近期大力支持我方作為觀察員參與世衛大會，不管是透過國務卿，甚至其他組織動員、串連其他國家等，但問題仍在於， 既然美國這麼支持台灣，為什麼不自己提案？而是由友邦來提案？

吳釗燮回應，我們必須要跟美國及其他支持我們的理念相近的國家，討論出最合適的方式，如果美國或其他理念相近的國家認為今年還不適合處理的話，我們強硬去推可能會有反效果。

江啟臣追問，美國的想法是認為今年不適合提案，所以由友邦提案？吳釗燮說，目前為止情況是這樣。江問「如果有美國在WHA代表提案，是否會更powerful？」吳釗燮答「會」，所以我國並沒有放棄說服美國或其他理念相近的國家提案。

江啟臣說，美國不知在顧慮什麼，這次台灣在防疫、口罩外交等，難道不就是希望藉這個機會參與WHA，你不用這次機會，不管大內宣、大外宣，準備這麼久，美國站出來的聲音絕對比友邦大，外交部是否要充分說服美國，否則再多雙邊衛生部長、官員對話，可能都比不上在正式會議上，由美國代表來提案。

江啟臣說，屆時舉辦二加二辯論，如果跟去年一樣，最後大會仍不列入討論議程就結束了，導致事前雷聲大，最後結果讓大家失望，「今年雙邊會談不是亮點，關鍵是能不能參與線上會議，才是有突破」，最後看美國能不能出來提案，否則努力老半天，還不是跟去年一樣，希望比去年有所突破。